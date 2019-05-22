Энергетика
Цены на нефть упали за день почти на 2%РБК вчера в 16:27
Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»
Обновлено в 02:43
Культура
Бэнкси выставил свою работу на Венецианском биеннале
Уличный художник Бэнкси решил поучаствовать в Венецианском биеннале, на который его никто не пригласил.
Обновлено в 03:31
Транспорт
«Аэроэкспресс» намерен запустить двухэтажные поезда в Шереметьево
Компания «Аэроэкспресс» хочет запустить двухэтажные поезда в столичный аэропорт «Шереметьево», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации 23 мая.
Обновлено в 02:37
Футбол
Джон Терри может возглавить «Мидлсбро»
Бывший капитан «Челси», ныне работающий помощником главного тренера «Астон Виллы» Джон Терри может возглавить клуб Чемпионшипа, сообщает talkSPORT.
Обновлено в 00:38
Кино
Дэниел Крэйг готовится к операции после травмы на съемках бондианы
Уточняется, что актер, исполняющий роль агента 007 Джеймса Бонда, получил травму лодыжки во время съемок на Ямайке.
Обновлено вчера в 19:14
Финансы
Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро
Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 23:02
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы
Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью
Сообщается, что женщина для покупки автомобиля привезла в автосалон 66 мешков с мелочью на общую сумму в 131 492 юаня.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка
В Италии туристический автобус попал в ДТП, в результате погиб один пассажир. Согласно последним данным, это женщина, гражданка России.
Обновлено вчера в 06:00
Авто
Рынок новых легковых автомобилей в Москве упал на 8%
На второе место опустился KIA Rio, который за отчетный период приобрели 960 москвичей (-33%).
Обновлено вчера в 03:57
Общество
Шесть тысяч екатеринбуржцев высказались по храму святой Екатерины
В мэрию Екатеринбурга поступило уже 5,9 тысячи сообщений с предложениями по размещению храма святой Екатерины.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Джанабаева не исключила рождение третьего ребенка от Меладзе
Ведущая поинтересовалась у супруги певца Валерия Меладзе, хочет ли она в будущем еще одного ребенка от своего мужа.
Обновлено в 01:41
Общество
В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек
Сотрудники прокуратуры начали проверку информации, что приемная комиссия гимназии №4 Перми утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Около 40 танков Т-80 поступило в мотострелковое соединение в Приамурье
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Кино
Персонажей «Игры престолов» изобразили в стиле «Союзмультфильма»
Художник назвал эту серию работ "Игра мультфильмов".
Обновлено вчера в 13:09
Экономика
Forbes назвал самые дорогие бренды мира
Американская компания Apple девятый год подряд возглавляет рейтинг самых дорогих мировых брендов по версии журнала Forbes.
Обновлено в 03:30
Авто
Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России
Продажи пока безымянного компактного кроссовера начнутся в 2020 году. Новый кроссовер Kia будет позиционироваться в В-сегменте.
Обновлено в 02:46
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Общество
Север Китая накрыла аномальная жара
На севере Китая зафиксировали аномальную жару.
Обновлено в 02:19
Общество
Ольга Васильева поздравила выпускников с последним звонком
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поздравила выпускников российских школ с последним звонком, отметив, что это важный день, открывающий дорогу в будущее.
Обновлено в 01:08
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
Обновлено вчера в 14:08
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Обновлено вчера в 22:57
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено вчера в 05:39
Экономика
Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума
Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
Обновлено вчера в 01:19
Футбол
Президент «Нанта» насильно продал Эмилиано Салу в «Кардифф»
Ранее Вести.Ru сообщали о том, что президент "Нанта" Вальдемар Кита переложил ответственность в гибели Салы на "Кардифф Сити".
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Хакасии на площадке детсада мужчина пытался задушить девочку
Как сообщили в пресс-службе ведомства, днем 22 мая подозреваемый возле дошкольного учреждения схватил незнакомую 7-летнюю девочку, принудительно привел на веранду игровой площадки детсада и руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения.
Обновлено в 02:47