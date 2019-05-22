Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррельREGNUM 14:20

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
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Цены на нефть упали за день почти на 2%

РБК16:27

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $71 за баррель

Комсомольская правда14:48

Нефть вряд ли выйдет из коридора

Инвест-Форсайт20 мая в 08:00

Нефть WTI подешевела на 3% после выхода данных о росте запасов в США

ПРАЙМ12:14

Нефть резко снижается на данных Минэнерго США по запасам

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Цены на нефть снижаются

RT на русском01:04

Запасы нефти в США неожиданно выросли за неделю, Brent и WTI дешевеют

Росбалт11:45
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 18:30, Ашберн
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес

Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии

Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Кино

HBO объявила, что прямых продолжений «Игры престолов» ждать не стоит

Программный директор HBO отметил, что в случае с такими популярными сериалами, как «Игра престолов», попросту невозможно закончить шоу таким образом, чтобы концовка понравилась всем - всегда будут недовольные.
Обновлено в 07:52
Общество

В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму

Обновлено в 11:42
Политика

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено в 12:32
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье

В Москве провели двухтысячную операцию по уникальной методике

Две тысячи операций по уникальной методике с доступом через пупок провели врачи столичной детской больницы имени святого Владимира.
Обновлено в 04:55
Политика

Захарова оценила сообщения о поставках нефти из Венесуэлы в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:04
Политика

В США исключили СССР из числа союзников во время Второй мировой войны

В США компания Bradford Exchange, которая специализируется на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету к годовщине окончания Второй мировой войны со странами-союзниками.
Обновлено в 18:14
Авто

Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%

В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Кино

Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 20:51
Политика

Коломойский раскрыл детали последнего разговора с Зеленским

Бизнесмен Игорь Коломойский пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с тяжелой ежедневной работой на своем посту.
Обновлено в 06:02
Политика

Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Политика

Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено вчера в 01:45
Армия и оружие

Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника

Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 16:36
Гаджеты

Россияне начали массово распродавать смартфоны Huawei

Чаще всего ищут смартфоны Huawei Honor, Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate.
Обновлено вчера в 11:13
Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Московский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" и в рекордный восьмой раз завоевал Кубок России по футболу.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Наука

Робот Salto стал автономным и научился прыгать на улице в высоту

Обновлено в 14:33
Армия и оружие

Госдеп обвинил правительственные войска Сирии в применении химоружия

Глава пресс-службы Государственного департамента Морган Ортэгус, выступая перед журналистами, заявила, что по данным Вашингтона, утром 19 мая на северо-западе Сирии правительственные войска использовали химическое оружие.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Наука

Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Обновлено вчера в 10:12
Футбол

«Ювентус» согласовал 4-летний контракт с Гвардиолой

Обозреватель утверждает, что стороны уже согласовали условия личного контракта.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес

Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Общество

ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд

Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Климова и Петренко воссоединились ради сына

Экс-супруги Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вместе день ради сына Корнея, окончившего начальную школу.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Силовики ликвидировали двух боевиков во Владимирской области

По данным Национального террористического комитета (НАК), силовики заблокировали бандитов в одном из частных домов Кольчугино.
Обновлено в 02:38
Хоккей

Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею стала первой в группе В на чемпионате мира и в четвертьфинале турнира сыграет с США.
Обновлено вчера в 16:47
Авто

Toyota Supra может получиться мощнее, чем заявляет компания

Цифры из теста показывают, что Supra производит больше крутящего момента, чем BMW Z4 с тем же двигателем (369 фунт-футов) и потенциально большей мощностью.
Обновлено в 03:58
Как работают Яндекс.Новости?
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