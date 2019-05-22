Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррельREGNUM 14:20
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 21:35, Ашберн
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие
США заметили военные самолёты РФ в районе Аляски
Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки «перехватили» российские самолёты Су-35 и Ту-95 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, заявил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Экономика
Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций
Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года.
Обновлено в 09:42
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено в 13:46
Политика
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады незаконен и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:19
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Политика
В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви
Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею
Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Здоровье
Бланки рецептов на лекарства защитят авторитетом врачей
Чиновники Минздрава надеются, что врачи перестанут выписывать направо и налево не слишком нужные больному лекарства, осознав, что их электронная подпись имеет вес и разбрасываться ею - значит потерять личный авторитет.
Обновлено вчера в 10:47
Наука
Глобальное потепление сменит всемирное похолодание
Обновлено в 04:29
Театры
«Современник» поставил мюзикл «Нэнси» по пьесе Ивана Вырыпаева
Московский театр "Современник" выпускает мюзикл "Нэнси" по одноименной пьесе Ивана Вырыпаева, который также является режиссером постановки.
Обновлено в 21:00
Космос
Ученый рассказал, почему в космосе запрещен алкоголь
Экипажам космических станций и кораблей запрещено употреблять в полете алкогольные напитки, поскольку нельзя гарантировать нормальное поведение человека при опьянении, а газированные напитки - потому что они при открытии разлетаются в стороны, пояснил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев.
Обновлено в 20:33
Авто
Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera
Экстремальная двухдверка Aston Martin DBS Superleggera получила тематическую версию, посвященную 50-летнему юбилею фильма о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» (1969).
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Петербурге переходящие дорогу по зебре утки попали на видео
Автомобилисты заметили пару уток, переходящих дорогу по зебре. Водители оказались вежливыми и пропускали пернатых пешеходов.
Обновлено в 18:35
Наука
Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
Жительница Китая расплатилась за автомобиль монетами
Обновлено в 11:10
Технологии
Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки
Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 16:27
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено в 14:14
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло
Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Обновлено в 07:58
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Обновлено в 09:36
Футбол
Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:56
Политика
Лидер палаты общин британского парламента подала в отставку
Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита.
Обновлено в 14:54
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Энергетика
Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%
Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
Обновлено в 11:19
Энергетика
Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41