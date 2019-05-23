Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррельREGNUM вчера в 14:20

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
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