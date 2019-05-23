Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррельREGNUM вчера в 14:20
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
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Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Происшествия
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании
В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Хоккей
Гавриков: было важно не делать подарки американцам на ровном месте
Защитник сборной России Владислав Гавриков заявил, что главной задачей команды в концовке четвертьфинального матча чемпионата мира против американцев было не совершать ошибок и не делать подарки сопернику.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
Sputnik расширяет свое присутствие в Африке
Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о сотрудничестве с Конголезской национальной телерадиовещательной корпорацией (КНТК).
Обновлено в 08:18
Политика
Филарет заявил об отказе выполнять условия томоса об автокефалии ПЦУ
Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), раскольник Филарет заявил, что не будет выполнять некоторые условия томоса об автокефалии.
Обновлено в 13:35
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Орловский суд оставил в силе приговор проповеднику из Дании
Приговор Железнодорожного районного суда Орла в отношении гражданина Дании Денниса Кристенсена, который ранее был признан виновным в экстремизме и осужден на шесть лет колонии, оставлен в силу решением Орловского областного суда.
Обновлено в 06:24
Общество
В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек
В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
Обновлено в 02:10
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи
Автором петиции, появившейся на сайте 22 мая, является Максим Безрук.
Обновлено в 09:22
Политика
Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам
"Хочу выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку для того, чтобы они мягко, естественным образом входили в работу, завоевали доверие граждан, проживающих на территориях, где они работают в качестве руководителей", - заявил Путин.
Обновлено в 09:46
Космос
Рогозин: россияне высадятся на Луну в 2030 году
«Роскосмос» планирует провести первый пилотируемый полет к Луне в 2030 году.
Обновлено в 13:33
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Телеведущий Владимир Соловьев ответил краснодарскому журналисту Кириллу Гурьеву, вызвавшему его на дуэль.
Обновлено в 06:00
Технологии
Минкомсвязи привело примеры угроз, способных изолировать рунет
Минкомсвязи привело примеры угроз, которые могут привести к отключению рунета от мировой сети.
Обновлено в 13:44
Политика
Появились данные о клятве карабахских генералов свергнуть Пашиняна
По данным «Жаманак», несколько дней назад в особняке одного из известных армянских олигархов собрались представители карабахского генералитета и олигархии.
Обновлено в 12:55
Футбол
«Барселона» объявила о трансфере 18-летнего голландца Рейса
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Хоккей
Илья Воробьев: американцы из полумомента могут создать гол
Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал полуфинальную встречу национальной команды против американцев на чемпионате мира по хоккею с шайбой.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие
Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии
Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Экономика
Минсельхоз прогнозирует урожай зерновых к 2035 году в 150 млн тонн
Прогноз Минсельхоза по урожаю зерновых на 2019 год составляет 118 млн тонн, по экспорту на текущий сельхозгод (июль 2018 - июнь 2019 года) - 44 млн тонн, в том числе 37 млн тонн пшеницы.
Обновлено в 06:34
Религия
Мусульмане попросили построить мечеть в центре Екатеринбурга
Духовное управление мусульман Свердловской области напомнило властям Екатеринбурга о невыполненном обещании — построить соборную мечеть в центре города.
Обновлено в 13:27
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Общество
Для менделеевских выпускников 25 мая прозвенит последний звонок
Последний звонок в школах города и района прозвенит 25 мая в 10 часов.
Обновлено 21 мая в 06:59
Экономика
Daily Express назвала рекордные закупки золота Россией «плохим знаком»
Закупки золота Россией в первом квартале 2019 года выросли до рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира.
Обновлено 21 мая в 23:16
Происшествия
В России в прошлом году погибли или умерли более 400 сотрудников МВД
Больше 400 сотрудников МВД России погибли или умерли в 2018 году, следует из выступления в Госдуме замглавы ведомства Игоря Зубова, приведшего статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 08:05