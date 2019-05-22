Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррельREGNUM 14:20

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
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Цены за день на нефть упали почти на 2%

РБК16:27

Нефть резко снижается на данных Минэнерго США по запасам

Profinance.ru10:49

Запасы нефти в США неожиданно выросли за неделю, Brent и WTI дешевеют

Росбалт11:45

Нефть WTI подешевела на 3% после выхода данных о росте запасов в США

ПРАЙМ12:14

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $71 за баррель

Комсомольская правда14:48

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:04

Нефть вряд ли выйдет из коридора

Инвест-Форсайт20 мая в 08:00
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Единоборства

Дисквалификация бойцов UFC из команды Хабиба Нурмагомедова сокращена

Обновлено в 15:48
Футбол

Мусаев: «„Краснодар“ ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящей трансферной работе команды. В «Краснодар» уже перешли Юнес Намли и Кайо.
Обновлено в 12:41
Общество

Prada откажется от использования натурального меха

Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Кино

Опубликованы кадры съемок новых «Звездных войн»

Фотографии со съемок девятого эпизода знаменитой саги «Звездные войны» — «Восхождение Скайуокера» — появились в Сети.
Обновлено в 13:35
Футбол

«Славия» выиграла Кубок Чехии и оформила «Золотой дубль»

"Славия" стала обладателем Кубка Чехии по итогам сезона-2018/19. В финале пражский клуб обыграл "Баник" (2:0).
Обновлено в 16:39
Общество

«Сделано в Гатчине»: фермеры, ремонт и бесплатный проход

Представителям прессы продемонстрировали ход ремонта в районной поликлинике, показали новую поликлинику на Аэродроме и роддом, после чего состоялась обстоятельная беседа о проблемах и достижения гатчинской медицины.
Обновлено в 09:18
Авто

Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей

Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.
Обновлено вчера в 11:00
Авто

Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%

В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Хоккей

Главный тренер сборной США: «Вряд ли Ларкин сыграет с Россией»

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл высказался о перспективах нападающего Дилана Ларкина сыграть в матче 1/4 финала ЧМ-2019 с командой России.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Школьников госпитализировали после взрыва газа в Свердловской области

Из-за взрыва газа в Свердловской области госпитализировали с ожогами пять школьников.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие

Соловьев осадил украинца, рассуждающего о захвате Донбасса

В эфире авторской передачи телеведущего Владимира Соловьева украинский дипломат Вадим Трюхан заявил, что Вооруженные силы Украины могут "взять Донбасс за считанные дни".
Обновлено в 15:03
Происшествия

Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе

На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Кино

Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком

В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.
Обновлено в 12:43
Общество

Безопасность на транспорте должна быть нормой

В 2018 году выявлено 26 случаев, когда владельцы беспилотных летательных аппаратов нарушили порядок использования воздушного пространства.
Обновлено в 06:26
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Заболевшая раком мозга звезда кино покончила с собой

Ведущий шоу Дмитрий Борисов выяснил, что Дарья, невзирая на приличное наследство, оставшееся от родителей, оказалась нищей.
Обновлено в 11:16
Технологии

Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС

Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве

Германия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн руб. у пайщиков, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 14:13
Политика

Германия выступает против экстерриториальных санкций США

Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу.
Обновлено в 14:57
Культура

Липницкая выступит в театрализованном ледовом шоу в Японии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая примет участие в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen.
Обновлено в 13:57
Политика

Лидер палаты общин британского парламента подала в отставку

Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита.
Обновлено в 14:54
Общество

Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Общество

Россияне получат круглосуточный доступ к своим медицинским картам

Жители России получат круглосуточный доступ к своим медицинским документам к 2024 году.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Общество

Названо число одобряющих домашнее насилие россиян

Почти каждый десятый российский мужчина считает допустимым домашнее насилие.
Обновлено в 11:35
Технологии

Mail.ru Group запускает сервис по сбору средств

В руководстве отечественного интернет-холдинга Mail.ru Group решили обзавестись собственным аналогом зарубежного сервиса Patreon — Мэйл.ру сообщает о начале тестирования сервиса Boosty.to, который позволит создателям контента получать платежи от поклонников.
Обновлено в 03:02
Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Космос

«Хаябуса-2» не смогла сбросить целеуказатель в рукотворный кратер

Межпланетная станция «Хаябуса-2» не смогла сбросить маркер-целеуказатель вблизи рукотворного ударного кратера на астероиде Рюгу из-за сбоя, возникшего по неизвестным пока что причинам в ходе снижения зонда.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Хелен Миррен продемонстрировала идеальный вариант брючного костюма

На торжественное мероприятие британская актриса с русскими корнями пришла в с виду скромном брючном костюме от Karl Lagerfeld.
Обновлено в 14:36
Общество

Что делать с балконами, на которых установили самодельные козырьки

Разбирательства между жильцами верхних этажей, которые обустроили самодельные козырьки на балконах, и управляющих компаний приобретают массовый характер.
Обновлено в 08:03
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