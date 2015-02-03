Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррельRT на русском вчера в 11:54

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель

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