Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $60Finam.Ru 11:56

Фьючерсы подешевели на фоне данных по запасам нефти в США.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Нефть Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Взгляд.ру12:25

Цена нефти марки Brent упала до $61,70 за баррель

Московский Комсомолец01:34

Нефть Brent впервые с начала года стала стоить меньше 60 долларов

Полит.ру14:03

Нефть Brent подешевела до $60,6 за баррель

Интерфакс10:48

Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель

RT на русском11:54

Российских «быков» остановила нефть

Finam.Ru13:14

Цена на нефть Brent впервые с января упала ниже $60

Коммерсантъ12:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Политика

Российский сухогруз занесло в воды Украины

Сухогруз под флагом России из-за шторма попал в территориальные воды Украины. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 14:05
Наука

V-образный пассажирский самолет изменит авиацию

Голландская авиакомпания KLM финансирует создание нового типа самолета с условным названием Flying ‑ V. Такие воздушные суда принципиально изменят гражданскую авиацию, сообщает портал Unilad.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Общество

Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

Обновлено в 12:01
Наука

Генетики расшифровали геномы первых сибиряков и эскимосов

Обновлено в 13:00
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Политика

Путин и лидер КНР уехали из Кремля на лимузине Aurus

Российский президент Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отправились в лимузине Aurus на мероприятия в рамках визита китайского лидера.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Общество

YouTube запретил шовинистические видео

Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Политика

Сайдик: Украина в Минске предложила снять блокаду с Донбасса

Представитель Украины на Минских переговорах Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 14:00
Технологии

Школьники смогут узнать результаты ЕГЭ во «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис «Результаты ЕГЭ», с помощью которого выпускники школ смогут узнать результаты за единый государственный экзамен.
Обновлено в 12:37
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Обновлено в 12:36
Политика

Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в «банальном плагиате»

Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность», — написал Цеголко в своём Facebook.
Обновлено в 11:44
Политика

Евросоюз планирует продлить санкции за Крым еще на год

Антироссийские санкции, введенные после возвращения Крыма в РФ, собираются продлить еще на год, до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 12:05
Футбол

Курбан Бердыев ушел из «Рубина»

Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Названа причина крушения самолета Качиньского

В Следственном комитете России заявили, что результаты осмотра обломков упавшего лайнера польского президента Леха Качиньского свидетельствуют об ошибке экипажа.
Обновлено в 13:37
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Авто

«Автотор» начал производство внедорожника BMW X7

Калининградский завод «Автотор» начал выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7.
Обновлено в 05:41
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Обновлено в 12:42
Кино

Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» вышел в прокат

Новый фильм из серии "Людей Икс" про Темного Феникса вышел в прокат, информирует портал Sibnet-Новости.
Обновлено в 12:21
Политика

Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков

Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
Обновлено в 12:11
Авто

Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed

Компания Kia опубликовала первую официальную фотографию нового кроссовера XCeed, построенного на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 04:30
Теннис

Стало известно расписание перенесённых четвертьфиналов «Ролан Гаррос»

Напомним, все запланированные на сегодняшний день матчи были перенесены на завтра, 6 июня, из-за дождя.
Обновлено в 12:12
Гаджеты

Раскрыты характеристики Huawei Nova 5 с тройной камерой

Обновлено в 13:51
Происшествия

Дацик пытался сорвать конференцию «Яблока» в Петербурге

Обновлено в 13:05
Армия и оружие

В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе

Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.
Обновлено в 10:52
Космос

Китай впервые запустил ракету-носитель с морской платформы

Вчера Китай успешно осуществил первый в своей истории запуск твердотопливной ракеты-носителя «Чанчжэн-11» с морской платформы.
Обновлено в 10:20
Политика

Захарова пошутила о встрече Жириновского с журналисткой из США

Официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала встречу лидера ЛДПР Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти в Москве.
Обновлено в 12:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное