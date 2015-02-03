Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррельRambler News Service 12:41

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
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Нефть Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

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Баррель нефти Brent стал дешевле $60

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«Бочка» нефти Brent опустилась в цене ниже «психологических» 60 долларов впервые с конца января

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Цена нефти Brent упала ниже психологической отметки $60 за баррель

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Росбалт12:34

Нефть марки Brent вернулась выше отметки $60 за баррель после падения до минимума с января

ПРАЙМ15:54
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Бывший участник группы «На-На» рассказал о состоянии Бари Алибасова

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Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
Теннис

Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя

В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.
Обновлено в 08:09
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Обновлено в 16:41
Общество

В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Обновлено вчера в 13:09
Авто

Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины

Шины Uptis — сокращенно от Unique Puncture-proof Tire System — похожи по концепции, но отличаются по своему составу от безвоздушных Tweel, который впервые были показаны в 2005 году, после чего устанавливались на минипогрузчиках и газонокосилках.
Обновлено в 07:12
Общество

Названы финалисты премии «Большая книга»

В ходе фестиваля «Красная площадь» в Москве названы имена участников Короткого списка, отобранных экспертами премии из 41 участника Длинного списка.
Обновлено в 12:53
Экономика

Fiat Chrysler отозвала предложение о слиянии с Renault, пишут СМИ

Ранее The Financial Times со ссылкой на несколько источников писала, что Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о слиянии.
Обновлено в 19:57
Наука

Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено в 15:21
Экономика

Приватбанк обвинил Коломойского и его партнера в отмывании $470 млрд

Украинский Приватбанк заявил, что двое его бывших собственников — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — через кипрский офшор вывели около $470 млрд.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес

Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности

За последнее время появилось немало слухов о том, что Виктория Боня беременна.
Обновлено в 06:27
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Авто

Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 10:46
Общество

Не пропасть поодиночке. Какое будущее уготовано моногородам?

В 2018 г. в жизнь Надвоиц вмешались санкции США, точнее, запрет американским компаниям покупать российский алюминий.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Стрельба произошла у школы в Новой Зеландии

В результате стрельбы 6 июня у школы в Ваикато на севере Новой Зеландии погиб один человек. Об этом сообщает The New Zealand Herald.
Обновлено в 21:09
Происшествия

Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестован

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сергея Ходжояна, который подозревается в причастности к убийству экс-спецназовца Никиты Белянкина.
Обновлено в 14:16
Политика

РФ осуждает новые санкции США против Кубы

Ограничительные меры вводятся с 5 июня Российские власти осуждают новые ограничительные меры, которые Соединенные Штаты вводят в отношении Кубы.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Дочь Джоли принимает гормоны ради смены пола

Инсайдеры сообщили, что 13-летняя Шайло якобы год принимает гормональные таблетки, чтобы быть похожей на мальчика.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В метро Японии поезд сошёл с рельсов

Поезд сошёл с рельсов на линии метро в японском городе Иокогама, сообщает NHK.
Обновлено в 21:20
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Наука

К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок

Как говориться в тексте доклада аналитиков, наша цивилизация может ощутить негативное воздействие со стороны окружающей среды уже до 2050 года.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Происшествия

На Украине уволили причастных к гибели ребёнка полицейских

В городе Переяславе-Хмельницком Киевской области Украины уволили двух сотрудников полиции, причастных к гибели пятилетнего ребёнка.
Обновлено в 16:34
Политика

Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 16:55
Авто

Jaguar Land Rover и BMW вместе разработают электромоторы

Команда Jaguar Land Rover и эксперты BMW Group будут работать над новыми электрическими силовыми установками, параллельно разрабатывая системы, которые будут соответствовать специфике продукции каждой из компаний.
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Космос

Китай запустил ракету в космос с морской платформы

Ракета "Чанчжэн-11" была запущена с морской платформы, расположенной в Желтом море.
Обновлено в 04:12
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