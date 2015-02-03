Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррельRambler News Service 12:41

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель

Кино Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка» Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.

Теннис Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.

Политика Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов «Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».

Авто Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины Шины Uptis — сокращенно от Unique Puncture-proof Tire System — похожи по концепции, но отличаются по своему составу от безвоздушных Tweel, который впервые были показаны в 2005 году, после чего устанавливались на минипогрузчиках и газонокосилках.

Общество Названы финалисты премии «Большая книга» В ходе фестиваля «Красная площадь» в Москве названы имена участников Короткого списка, отобранных экспертами премии из 41 участника Длинного списка.

Экономика Fiat Chrysler отозвала предложение о слиянии с Renault, пишут СМИ Ранее The Financial Times со ссылкой на несколько источников писала, что Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о слиянии.

Наука Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).

Экономика Приватбанк обвинил Коломойского и его партнера в отмывании $470 млрд Украинский Приватбанк заявил, что двое его бывших собственников — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — через кипрский офшор вывели около $470 млрд.

Шоу-бизнес Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности За последнее время появилось немало слухов о том, что Виктория Боня беременна.

Футбол ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

Общество Не пропасть поодиночке. Какое будущее уготовано моногородам? В 2018 г. в жизнь Надвоиц вмешались санкции США, точнее, запрет американским компаниям покупать российский алюминий.

Происшествия Стрельба произошла у школы в Новой Зеландии В результате стрельбы 6 июня у школы в Ваикато на севере Новой Зеландии погиб один человек. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

Происшествия Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестован Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сергея Ходжояна, который подозревается в причастности к убийству экс-спецназовца Никиты Белянкина.

Политика РФ осуждает новые санкции США против Кубы Ограничительные меры вводятся с 5 июня Российские власти осуждают новые ограничительные меры, которые Соединенные Штаты вводят в отношении Кубы.

Шоу-бизнес Дочь Джоли принимает гормоны ради смены пола Инсайдеры сообщили, что 13-летняя Шайло якобы год принимает гормональные таблетки, чтобы быть похожей на мальчика.

Происшествия В метро Японии поезд сошёл с рельсов Поезд сошёл с рельсов на линии метро в японском городе Иокогама, сообщает NHK.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Наука К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок Как говориться в тексте доклада аналитиков, наша цивилизация может ощутить негативное воздействие со стороны окружающей среды уже до 2050 года.

Происшествия На Украине уволили причастных к гибели ребёнка полицейских В городе Переяславе-Хмельницком Киевской области Украины уволили двух сотрудников полиции, причастных к гибели пятилетнего ребёнка.

Политика Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Авто Jaguar Land Rover и BMW вместе разработают электромоторы Команда Jaguar Land Rover и эксперты BMW Group будут работать над новыми электрическими силовыми установками, параллельно разрабатывая системы, которые будут соответствовать специфике продукции каждой из компаний.