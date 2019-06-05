Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррельRambler News Service 12:41

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
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Нефть Brent впервые с начала года стала стоить меньше 60 долларов

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Цена на нефть Brent впервые с января упала ниже $60

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Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель

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Баррель нефти Brent стал дешевле $60

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Цена нефти Brent упала ниже психологической отметки $60 за баррель

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Нефть Brent подешевела до уровня января

Росбалт12:34

Цена на нефть Brent упала ниже $60 впервые с января

DP.RU12:34
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Политика

Пушков «опустил» Зеленского с небес на землю

По мнению Пушкова, нищая Украина в ЕС никому не нужна, а украинский президент оседлал столь любимую в антироссийских кругах Европы демагогию.
Обновлено в 17:30
Общество

Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова

Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено в 16:45
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Представитель опроверг смерть Бари Алибасова

Обновлено в 16:42
Здоровье

Минздрав предлагает проводить профосмотры и диспансеризацию за сутки

Минздрав РФ предлагает дополнить новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации населением сроком проведения всех необходимых процедур, который будет составлять один день.
Обновлено в 15:01
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», однако необходимо провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом.
Обновлено в 17:00
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Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 10:46
Футбол

Жиру: был раздражён, узнав, что «Челси» решил приобрести Игуаина

Обновлено в 16:16
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США

Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 16:48
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Хоккей

Павел Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом»

Обновлено в 06:46
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Обновлено в 14:53
Общество

Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию

Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено в 11:08
Авто

Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed

В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Происшествия

МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Культура

Кинокомпанию, которая судится с BadComedian, могут проверить

Депутат Государственной думы Валерий Рашкин от КПРФ отправил запрос Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой просит проверить законность получения господдержки киностудией KD Studios (бывшая Kinodanz), которая подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian), сообщает РБК.
Обновлено в 06:43
Политика

Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду

На переговорах трехсторонней группы по Донбассу в Минске представитель Киева Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с ЛНР и ДНР, сообщил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru

В работе российского почтового сервиса Mail.ru произошел сбой. Об этом говорится в отчете downdetector.ru.
Обновлено в 10:53
Здоровье

В Карелии попробуют изменить систему утилизации медотходов

Премьер-министр Карелии поручил Минздраву изменить систему утилизации медицинских отходов в республике.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес

Николь Кузнецова едва не умерла при родах

Обновлено в 14:30
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Религия

Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня

Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Авто

Калининградский «Автотор» запускает производство внедорожника BMW X7

В конце мая источник на предприятии сообщил РИА Новости, что "Автотор" завершил комплексную модернизацию производственной площадки для выпуска автомобилей BMW, и планирует в июне начать производство BMW X7.
Обновлено в 16:07
Финансы

ФРС США может быть вынуждена опустить процентные ставки

В последние годы ставки выросли до 2,25–2,5%, но в январе центробанк взял паузу в их повышении и объявил, что перестанет в сентябре сокращать баланс, где ранее накопил более $4 трлн активов.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

Подсчитано число украинцев, считающих Россию государством-агрессором

Почти две трети жителей Украины считают Россию государством-агрессором, причем наиболее сильно эта идея распространена среди жителей западных и центральных областей страны.
Обновлено в 09:51
Футбол

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Наука

Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено в 15:21
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Футбол

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Обновлено в 16:58
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