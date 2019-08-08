Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56ТАСС вчера в 14:42
В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
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Финансовый мир напуган замедлением глобальной экономики: нефть продолжит стремительно дешеветь
Московский Комсомолецвчера в 22:59
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 01:11, Вашингтон
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Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
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Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева выросло до 48
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Пять человек, пострадавших после падения пассажирского автобуса с обрыва под Новороссийском, находятся в тяжелом состоянии.
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Политика
В Госдуме призвали Зеленского избавить крымчан от своей «заботы»
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек призвал президента Украины Владимира Зеленского избавить крымчан от демонстрируемой им неубедительной и неискренней "заботы".
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Инвестор, которому был предоставлен участок общей площадью в семь гектар под строительство предприятия, так и не приступил к реализации проекта, подтвердила РБК пресс-секретарь Министерства экономического развития Республики Крым Анна Абувакарова.
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Армия и оружие
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Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
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«Слован» обыграл «Дандолк» в квалификации Лиги Европы
В первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Слован» одержал победу на своем поле.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Россиянам предложили разрешить удаленную работу
После внесения поправок в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») сотрудники получат возможность проводить часть времени вне своего рабочего места, так как появится определение «временная удаленная работа».
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией
"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.
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Происшествия
В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя
В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города.
Обновлено вчера в 23:02
Финансы
Курс китайской валюты опустился ниже отметки в 7 юаней за доллар
Народный банк КНР, выполняющий функции центробанка, в четверг утром опустил официальный курс китайской валюты ниже психологической отметки в семь юаней за доллар.
Обновлено в 00:17
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
"Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.
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Происшествия
Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель
На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.
Обновлено вчера в 21:38
Кино
Школа кино и ТВ «Индустрия» проведет вступительные экзамены в регионах
Школа кино и телевидения "Индустрия" проведет отборочные экзамены по направлениям "Режиссура" и "Сценарное мастерство" в российских регионах.
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Мила Йовович забеременела снова в свои 43 года, что стало полной неожиданностью для нее.
Обновлено в 00:40
ЖКХ
В северном районе Якутии начался отопительный сезон
Через неделю отопительный сезон начнется ещё в одном районе.
Обновлено в 00:30
Политика
Сенатор из Крыма оценил слова Эрдогана о полуострове
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который находится в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает" и продолжит защиту прав крымских татар.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из миномётов село Логвиново в ЛНР
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Генсек НАТО назвал причину присоединения Крыма к России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия была вынуждена присоединить к себе Крым из-за увеличения конкуренции между сверхдержавами.
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В Канаде нашли тела подростков, подозреваемых в убийстве 3 человек
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Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
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Госдеп поднял уровень опасности поездок в Гонконг из-за беспорядков
США подняли уровень опасности поездок в Гонконг с первого до второго в свете последних беспорядков там, говорится на сайте госдепартамента.
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Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард анонсировал выход третьего рэп-альбома.
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В Apple Music появились несжатые треки
Запуск новой программы в Apple Music не изменит стоимость месячной подписки, несмотря на то, что теперь у пользователей появится возможность слушать и передавать аудио без потерь по требованию.
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Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
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Шоу-бизнес
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
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«Эвертон» арендовал у «Монако» Сидибе
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