Энергетика
Нефть Brent опустилась до $71 за баррельREGNUM 13:46
Нефть марки Brent снизилась на 50 центов (0,7%), до $71,05 за баррель. Ранее в ходе сессии марка уже опускалась ниже $71 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 15:44, Ашберн
Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Обновлено в 14:03
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:49
Политика
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 12:08
Общество
Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе «Урал»
В Мокшанском районе Пензенской области на 590-м км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Ладой «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Кино
Стартовал финальный сезон «Игры престолов»
Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Гаджеты
«Лаборатория Касперского» обнаружила новую уязвимость Windows
В операционной системе Windows обнаружена новая уязвимость, которая дает хакерам возможность получить контроль над зараженным устройством, заявили в «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 10:42
Общество
Льготники получат право на бесплатный проезд в электричках Петербурга
Петербургские льготники смогут круглый год ездить на пригородных электричках города совершенно бесплатно.
Обновлено в 13:50
Наука
В Марианской впадине нашли бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено 13 апреля в 00:26
Футбол
В Сети появилось фото домашней формы «Ливерпуля» на следующий сезон
В апреле "Ливерпуль" представит форму на сезон-2019/20. В Интернете уже появились фотографии домашнего комплекта "красных".
Обновлено в 11:47
Футбол
Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор
Руководство московского «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым.
Обновлено в 15:03
Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Путин особо отметил личный вклад Пугачевой «в развитие отечественного музыкального искусства».
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Сергей Зверев признался, что сын ему как родной
Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Спорт
Экс-ученица Тутберидзе покинула академию Плющенко
Обновлено в 10:41
Общество
Суд отклонил иск администрации Волоколамска о закрытии «Ядрово»
Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации городского поселения Волоколамск о запрете эксплуатации полигона «Ядрово», свидетельствуют данные картотеки суда.
Обновлено в 14:35
Экономика
Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет
Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 11:55
Общество
В Липецке родители решили разделить детей в детсаду по уровню достатка
Устроить раздельный праздник для детей решил родительский комитет одного из детских садов города Елец, 15 апреля стало известно благодаря соцсетям.
Обновлено в 09:11
Политика
Морено обвинил Ассанжа в попытке шпионажа через посольство Эквадора
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать посольство Эквадора, в котором он проживал в течение семи лет, в качестве «центра шпионажа», а также неоднократно нарушал правила пребывания в дипломатическом помещении, заявил эквадорский президент Ленин Морено.
Обновлено в 03:14
Здоровье
В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов
В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Здоровье
Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому
Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.
Обновлено в 09:20
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Здоровье
Пациенты ММК «Сколково» получат зарубежные лекарства
В международном медицинском кластере "Сколково" разрешат использовать незарегистрированные в России лекарства.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Ещё двое сбежавших из изолятора в Туве задержаны
Обновлено в 09:26
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Общество
«Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
От российских интернет-пользователей начали поступать жалобы на новую схему мошенничества в интернете.
Обновлено в 01:13
Политика
Стало известно, кто придет на дебаты с Порошенко вместо Зеленского
Как стало известно, представители знаменитого телеканала ICTV, в студии которого проходят съемки популярного на Украине политического ток-шоу "Свобода слова", заявили, что вместо Владимира Зеленского для участия в дебатах с Петром Порошенко придет его советник Александр Данилюк, передает "Российский Диалог".
Обновлено в 15:17
Кино
Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов
Вручавший премию Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и член попечительского совета «Золотой арки», отметил, что хотя Хуциев снимал в Советском Союзе, его творчество всегда было созвучно тому, что происходило в мире по ту сторону железного занавеса, и при этом великий режиссер органично сочетал в своем кинематографе восток с западом.
Обновлено вчера в 16:43
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28