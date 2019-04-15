Нефть Brent опустилась до $71 за баррельREGNUM 13:46

Нефть марки Brent снизилась на 50 центов (0,7%), до $71,05 за баррель. Ранее в ходе сессии марка уже опускалась ниже $71 за баррель.

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