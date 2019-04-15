Энергетика

Нефть Brent опустилась до $71 за баррельREGNUM 13:46

Нефть марки Brent снизилась на 50 центов (0,7%), до $71,05 за баррель. Ранее в ходе сессии марка уже опускалась ниже $71 за баррель.
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США в мае увеличат добычу сланцевой нефти до 8,46 млн баррелей в день - EIA

ПРАЙМ14:57

Brent может подскочить до $80 уже этим летом

Profinance.ru12:07

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:01

Цены на нефть продолжают падать, Brent опустилась ниже $71 за баррель

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Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах

Взгляд.ру02:09

Стоимость нефти марки Brent понизилась до $71,38 за баррель

Московский Комсомолец01:10

Goldman Sachs улучшил прогноз по цене на Brent во II квартале

Росбалт10:11
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Транспорт

Лимаренко: «Аэрофлота» точно не будет, но я вижу улучшения в эконом-классе «России»

Никакой надежды, что в этом году на Сахалин вернутся рейсы компании "Аэрофлот" нет, решение об их отмене было принято в прошлом году задолго до августа, когда вокруг полетов на острова из столицы начались общественные дискуссии, и сейчас уже ничего не переиграть.
Обновлено в 19:38
Происшествия

Собор Парижской Богоматери загорелся в Париже

В Париже загорелся знаменитый Собор Парижской Богоматери также известный как Нотр-Дам-де-Пари.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено в 18:56
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находившаяся в СИЗО по подозрению в организации госпереворота, вышла на свободу, передает ТАСС.
Обновлено в 18:02
Происшествия

Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области

Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка

Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес

Женя Огурцова снялась в эротической фотосессии после скандала с мужем

Стараясь отвлечься от дурных мыслей, экс-солистка «Ранеток» устроила откровенную фотосессию.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Миноритарным акционерам стоит держать акции «Мостотреста»

Миноритарным акционерам, на мой взгляд, стоит держать бумагу.
Обновлено в 09:30
Хоккей

НХЛ. Шестеркин и Кравцов договорились о контрактах с «Рейнджерс»

Обновлено в 15:47
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Компания «Узавтосаноат», которая в сотрудничестве с американским концерном General Motors производит автомобили Ravon, планирует уже этим летом запустить крупноузловое производство своих автомобилей на российском предприятии Derways, которое расположено в Черкесске.
Обновлено в 04:15
Экономика

«Русал» намерен построить в США алюминиевый прокатный завод

Обновлено в 02:26
Хоккей

Юниорская сборная России уступила Канаде в товарищеском матче

Юниорская сборная России U-18 проиграла команде Канады в товарищеском матче - 4:5. Дублем в составе канадцев отметился Дилан Казинс.
Обновлено в 16:08
Общество

В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Действия эсминца США в Чёрном море контролируют корабли ЧФ

Согласно информационному агентству Интерфакс, эсминец контролируют патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс".
Обновлено в 03:55
Общество

Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра

Поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре автомобилей исключают обязательную видеофиксацию процедуры.
Обновлено в 10:25
Общество

Шведская журналистка признала русский язык непостижимым

Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Пожар оставил Собору Парижской Богоматери одни стены

Нотр-Дам горел больше пяти часов. Пожар начался в ходе строительных работ в его помещении – шла реставрация внутри.
Обновлено в 19:32
Музыка

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Финансы

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:10
Экономика

Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе

Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Происшествия

В Приамурье женщина пострадала при обрушении балкона

В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон многоквартирного дома, на котором в момент происшествия находилась 46-летняя женщина.
Обновлено в 05:56
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено в 15:42
Экономика

Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производства

Рост промышленного производства в марте 2019 года замедлился до 1,2% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, сообщает Росстат.
Обновлено в 13:46
Общество

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно

"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж

Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено в 08:00
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 16:00
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Общество

Славные дела: многодетные семьи восемь лет ждут дорогу и водопровод

Отложенное благоустройство Многодетные иркутские семьи, долгое время стоявшие в очереди за землей под строительство, получили ее в 2011 году.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Собчак позлорадствовала из-за пожара в соборе Парижской богоматери

Обновлено в 15:40
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