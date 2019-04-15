Энергетика
Нефть Brent опустилась до $71 за баррельREGNUM 13:46
Нефть марки Brent снизилась на 50 центов (0,7%), до $71,05 за баррель. Ранее в ходе сессии марка уже опускалась ниже $71 за баррель.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 20:20, Ашберн
Транспорт
Лимаренко: «Аэрофлота» точно не будет, но я вижу улучшения в эконом-классе «России»
Никакой надежды, что в этом году на Сахалин вернутся рейсы компании "Аэрофлот" нет, решение об их отмене было принято в прошлом году задолго до августа, когда вокруг полетов на острова из столицы начались общественные дискуссии, и сейчас уже ничего не переиграть.
Обновлено в 19:38
Происшествия
Собор Парижской Богоматери загорелся в Париже
В Париже загорелся знаменитый Собор Парижской Богоматери также известный как Нотр-Дам-де-Пари.
Обновлено в 13:28
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находившаяся в СИЗО по подозрению в организации госпереворота, вышла на свободу, передает ТАСС.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области
Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес
Женя Огурцова снялась в эротической фотосессии после скандала с мужем
Стараясь отвлечься от дурных мыслей, экс-солистка «Ранеток» устроила откровенную фотосессию.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Миноритарным акционерам стоит держать акции «Мостотреста»
Миноритарным акционерам, на мой взгляд, стоит держать бумагу.
Обновлено в 09:30
Авто
Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России
Компания «Узавтосаноат», которая в сотрудничестве с американским концерном General Motors производит автомобили Ravon, планирует уже этим летом запустить крупноузловое производство своих автомобилей на российском предприятии Derways, которое расположено в Черкесске.
Обновлено в 04:15
Экономика
«Русал» намерен построить в США алюминиевый прокатный завод
Обновлено в 02:26
Хоккей
Юниорская сборная России уступила Канаде в товарищеском матче
Юниорская сборная России U-18 проиграла команде Канады в товарищеском матче - 4:5. Дублем в составе канадцев отметился Дилан Казинс.
Обновлено в 16:08
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Действия эсминца США в Чёрном море контролируют корабли ЧФ
Согласно информационному агентству Интерфакс, эсминец контролируют патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс".
Обновлено в 03:55
Общество
Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра
Поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре автомобилей исключают обязательную видеофиксацию процедуры.
Обновлено в 10:25
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Пожар оставил Собору Парижской Богоматери одни стены
Нотр-Дам горел больше пяти часов. Пожар начался в ходе строительных работ в его помещении – шла реставрация внутри.
Обновлено в 19:32
Музыка
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:10
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Приамурье женщина пострадала при обрушении балкона
В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон многоквартирного дома, на котором в момент происшествия находилась 46-летняя женщина.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено в 15:42
Экономика
Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производства
Рост промышленного производства в марте 2019 года замедлился до 1,2% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, сообщает Росстат.
Обновлено в 13:46
Общество
Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно
"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж
Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено в 08:00
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 16:00
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Общество
Славные дела: многодетные семьи восемь лет ждут дорогу и водопровод
Отложенное благоустройство Многодетные иркутские семьи, долгое время стоявшие в очереди за землей под строительство, получили ее в 2011 году.
Обновлено в 17:02