Энергетика
Нефть подешевела после роста на предыдущих торгахВзгляд.ру 02:09
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 23:19, Ашберн
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