Энергетика

Нефть подешевела после роста на предыдущих торгахВзгляд.ру 02:09

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
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Нефть Brent завершила торги выше $71 за баррель

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Стоимость нефти марки Brent понизилась до $71,38 за баррель

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Цены на нефть продолжают падать, Brent опустилась ниже $71 за баррель

Финмаркет08:21

Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах

Взгляд.ру02:09

Goldman Sachs улучшил прогноз по цене на Brent во II квартале

Росбалт10:11

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:01

Мировые цены на нефть завершили торги пятницы ростом

Банки.ру13 апреля в 03:15
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В Париже загорелся собор Парижской Богоматери

Обновлено в 13:45
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В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
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После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Обновлено в 14:28
Происшествия

В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского

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Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено в 18:02
Здоровье

В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

Обновлено в 01:42
Политика

Путин подписал закон о запрете хостелов

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.
Обновлено в 12:23
Авто

УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»

Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено 13 апреля в 05:29
Гаджеты

Honor объявила российские цены на свой первый ноутбук MagicBook

Компания Huawei объявила российские цены на свой первый ноутбук Honor MagicBook, который предлагается пользователям в двух версиях: с процессорами Intel и AMD Ryzen.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой исполнилось 70 лет

17 апреля Алла Пугачева выступит перед поклонниками на сцене Кремля.
Обновлено в 04:31
Общество

СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро

Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено в 22:30
Здоровье

Керимов подарил Дербенту 6 машин скорой помощи и 2 реанимобиля

Сегодня глава Дербента Хизри Абакаров вручил ключи от спецавтомобилей и документы на технику главврачу городской Станции скорой помощи Девлетхану Мирзаханову и главврачу Центральной городской больницы Абдулкафару Шихмагомедову.
Обновлено в 08:15
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли

Обновлено в 20:00
Наука

В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

Швеция не смогла доделать истребители, «превосходящие» российские

Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон ранее говорил, что Gripen E будут способны бороться с российскими истребителями серии Су.
Обновлено в 10:10
Общество

Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено в 12:32
Экономика

Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе

Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Наука

Российские археологи нашли уникальную могилу римского периода в Египте

Российские археологи во время проведения раскопок в оазисе эль-Фаюм нашли уникальную могилу римского периода на территории Среднего Египта.
Обновлено в 21:14
Единоборства

Боец ММА Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Поединок с ММА-блогеру Артёмом Тарасовым проиграл российский боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 18:49
Политика

NYT получил Пулитцеровскую премию за расследование против Трампа

Авторы The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премии в области журналистики за расследование налоговых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 20:09
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Опасная шаурма: в Кемерове закрыли павильон с кишечной палочкой

В Кемерове закрыли павильон с шаурмой после проверки Роспотребнадзора. Ревизоры нашли много нарушений.
Обновлено в 23:02
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Транспорт

Как платные парковки влияют на жизнь мегаполиса

Как платные парковки влияют на жизнь мегаполиса, корреспондентам «ВМ» рассказали эксперты.
Обновлено в 15:21
Религия

В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением

Пожар, охвативший один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери - стал причиной великой утраты.
Обновлено в 15:54
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Общество

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 20:27
Экономика

Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России

Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 22:23
Политика

Зеленский опубликовал агрессивное видеообращение к Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к своему оппоненту, действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Россия направит до 30 военных в миссию ООН в ЦАР

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.
Обновлено в 12:17
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