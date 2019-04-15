Энергетика

Нефть Brent опустилась до $71 за баррельREGNUM 13:46

Нефть марки Brent снизилась на 50 центов (0,7%), до $71,05 за баррель. Ранее в ходе сессии марка уже опускалась ниже $71 за баррель.
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Нефть дешевеет на сигналах возможного наращивания добычи сырья в РФ и ОПЕК

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Нефть Brent завершила торги выше $71 за баррель

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Цена на нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель, WTI дешевеет сильнее

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Происшествия

Пожар не уничтожил структуру Нотр-Дам де Пари

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Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
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На Maruv обрушился шквал критики после признания в любви к России

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Здоровье

В Кировской области в пятый раз прошла акция «День здоровья»

В минувшие выходные сразу в трех медучреждениях Кировской области прошла акция регионального министерства здравоохранения.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Меган Маркл предсказала, что станет принцессой

«Маленькие девочки мечтают стать принцессами», — так начинается пост Меган, в котором она рассуждает не о диснеевских принцессах типа Золушки или Жасмин, а о принцессе Ши-Ра мультфильма 1985 года.
Обновлено в 11:25
Общество

Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра

Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
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Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
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Моряков британской атомной подлодки уличили в употреблении кокаина

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Общество

Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено в 15:08
Экономика

Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Возле дома кандидата в президенты Украины задержаны киллеры с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Происшествия

BuzzFeed: YouTube принял горящий собор Парижской Богоматери за видео о теракте 11 сентября

Кадры горящего во французской столице собора Норт-Дам видеосервис YouTube принял за фейковую видеозапись, связанную с произошедшими 11 сентября 2001 года терактами в США.
Обновлено в 16:23
Происшествия

В Дагестане завели дело на учителя, ударившего ученика

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении учителя школы в Дагестане, который ударил и оскорбил ученика третьего класса в Цумадинском районе республики, сообщает СК.
Обновлено в 07:34
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Политика

В МВД рассказали, сколько украинцев получили российское гражданство

Генерал-майор полиции Валентина Казакова, начальник главного управления по вопросам миграции МВД России, рассказала, сколько украинцев получили гражданство РФ с 2014 года.
Обновлено в 18:30
Футбол

Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 11:13
Общество

В Петербурге за квартал закрылось рекордное число ресторанов и кафе

В первом квартале 2019 года в Санкт-Петербурге на основных торговых улицах закрылось 53 кафе и ресторана.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Женя Огурцова снялась в эротической фотосессии после скандала с мужем

Стараясь отвлечься от дурных мыслей, экс-солистка «Ранеток» устроила откровенную фотосессию.
Обновлено вчера в 17:00
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Политика

Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи

Обновлено в 18:09
Наука

Грязные зубы могут стать причиной развития слабоумия

Еще через некоторое время проблема выйдет изо рта через кровь, воспаляя органы и увеличивая риск развития серьезных недугов, хронических заболеваний сердца и даже слабоумия, отмечают авторы видеоматериала.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину

Обновлено в 17:05
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Возле поместья Зеленского задержали людей с оружием

Под Киевом недалеко от поместья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция задержала несколько человек с оружием и боеприпасами, передает УНИАН.
Обновлено в 14:30
Политика

Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 16:00
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Футбол

В Болгарии футболист покинул поле под охраной из-за попытки нападения фанатов

Футболист некоторое время не хотел уходить с поля, споря с судьей, чем привёл в бешенство фанатов софийского клуба.
Обновлено вчера в 15:57
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