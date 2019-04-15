Энергетика
Нефть Brent опустилась до $71 за баррельREGNUM 13:46
Нефть марки Brent снизилась на 50 центов (0,7%), до $71,05 за баррель. Ранее в ходе сессии марка уже опускалась ниже $71 за баррель.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 17:16, Ашберн
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.
Обновлено в 06:47
Политика
Зеленский сформулировал позицию по Крыму и Донбассу
Шоумен Владимир Зеленский, перед вторым туром выборов лидирующий в президентской гонке, считает Крым и Донбасс территорией Украины, "незаконно оккупированной Россией".
Обновлено в 11:28
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Здоровье
В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов
В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Мужа Ксении Бородиной прооперировали
На днях халатное отношение Курбана Омарова к собственному здоровью обернулось для него серьезными проблемами — муж Ксении Бородиной оказался в больнице.
Обновлено в 04:00
Религия
Культуролог рассказал, кто несет ответственность за пожар в соборе Парижской Богоматери
Говоря об обрушении шпиля собора, культуролог отмечает, что вершина была выполнена из дуба, обложенного свинцом.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Петербуржец погиб при попытке разобрать дома гранату
По предварительным данным, двое мужчин 1968 и 1999 годов рождения привезли с расположенной в Ленинградской области дачи неустановленный боеприпас и попытались его разобрать, в результате чего произошел взрыв, пишет сайт kp.ru.
Обновлено в 09:52
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Наука
Лучше, чем в столбик: новый способ перемножать большие числа
В 1950-х годах советский математик Анатолий Карацуба обнаружил способ уменьшить сложность алгоритма умножения.
Обновлено 13 апреля в 05:01
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:49
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено в 08:34
Культура
Медведев поздравил Пугачеву с юбилеем
Премьер-министр России Дмитрий Медведев по телефону поздравил советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву с юбилеем и пожелал ей здоровья и вдохновения, сообщает пресс-служба кабмина.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Возле поместья Зеленского задержали людей с оружием
Под Киевом недалеко от поместья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция задержала несколько человек с оружием и боеприпасами, передает УНИАН.
Обновлено в 14:30
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Игры
Xbox One S и Xbox One X отдают в лизинг
Обновлено в 15:04
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Политика
«Позор» — посол Франции на Украине осудила влиятельного «порохобота»
Как ранее сообщала «Русская Весна», один из топ-«порохоботов» Тарас Березовец крайне неудачно пошутил о пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 17:14
Здоровье
Сенатор Керимов подарил Дербенту 6 машин скорой помощи и 2 реанимобиля
Сегодня в торжественной обстановке мэр Дербента Хизри Абакаров вручил ключи от новых машин главному врачу Станции скорой помощи города и главврачу горбольницы Сенатор Сулейман Керимов выделил личные средства на приобретение 6 машин скорой помощи и 2 реанимобилей для медучреждений Дербента.
Обновлено в 08:18
Авто
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta FL
В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено в 02:07
Авто
Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено в 11:28
Футбол
В Сети появилось фото домашней формы «Ливерпуля» на следующий сезон
В апреле "Ливерпуль" представит форму на сезон-2019/20. В Интернете уже появились фотографии домашнего комплекта "красных".
Обновлено в 11:47
Кино
Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов»
HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.
Обновлено в 05:39
Футбол
Егоров: Лапочкин правильно удалил Фернандеса в матче с «Оренбургом»
Работа главного арбитра матча между московским ЦСКА и "Оренбургом" Сергея Лапочкина оценивается очень положительно, он заслуженно удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 06:52
Политика
В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО
Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.
Обновлено в 14:10