Нефть Brent опускается к $70 за баррельREGNUM 16:24

Нефть марки Brent не смогла закрепиться на уровне выше $71 и к концу торгов упала на 90 центов до $70,83 за баррель, 11 апреля передает агентство Reuters.

Нефть Brent опускается к $70 за баррель

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