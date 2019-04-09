Энергетика
Нефть Brent опускается к $70 за баррельREGNUM 16:24
Нефть марки Brent не смогла закрепиться на уровне выше $71 и к концу торгов упала на 90 центов до $70,83 за баррель, 11 апреля передает агентство Reuters.
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Политика
Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре
Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:41
Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено в 22:39
Космос
Британский ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций
В ближайшие годы могут появиться похожие на самолеты космические ракеты, возникнуть новые участники "космической гонки", количество полетов возрастет, но вот шансы обнаружения внеземных цивилизаций останутся минимальными, считает заместитель главы отдела технологий и инженерного дела лондонского Музея науки Дуг Миллард.
Обновлено в 21:46
Политика
Российские дипломаты посетили заключенного в США Романа Селезнева
Российские дипломаты посетили заключенного в США россиянина Романа Селезнева, приговоренного к 27 годам, как отметили в дипмиссии, условия содержания соотечественника по-прежнему остаются неоправданно жесткими.
Обновлено в 21:40
Здоровье
Ученые назвали главный ночной симптом рака
Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Происшествия
МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских
«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 10:47
Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Футбол
Никола Влашич: «По игре ЦСКА никому не уступает в чемпионате России»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что его команда никому не уступает по игре среди соперников по чемпионату России.
Обновлено в 20:40
Армия и оружие
Турция может заменить F-35 другими истребителями пятого поколения
Обновлено вчера в 05:04
Политика
«Единая Россия» проиграла все выборы глав муниципалитетов
По итогам состоявшихся 7 апреля в восьми регионах России выборов в органы местного самоуправления партия «Единая Россия» проиграла все выборы глав муниципалитетов.
Обновлено в 09:11
Политика
Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении
Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Экономика
Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»
Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производству
Перспективный пистолет "Удав" допустили к серийному производству.
Обновлено в 02:52
Авто
Subaru и Changan подняли цены на свои автомобили
Мониторинг российского рынка новых легковых автомобилей выявил подорожание в апреле некоторых моделей Changan и Subaru.
Обновлено в 09:55
Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие
Кедми назвал истинную цель прибытия на Украину «морских котиков»
Израильский аналитик Яков Кедми назвал беспрецедентным уровень военного присутствия США в районе Черного моря после прибытия на Украину американских «морских котиков».
Обновлено в 14:01
Общество
Россияне назвали самые раздражающие аспекты рабочего процесса
Положительная оценка труда со стороны коллег и начальства стала для россиян главным фактором, поднимающим настроение.
Обновлено в 21:29
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 20:42
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чём ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Мыши, которых доставили на борт Международной космической станции (МКС), начали бегать кругами через 7-10 дней в космосе.
Обновлено в 20:58
Политика
Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции
Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 09:57
Авто
Дизайн нового кроссовера Kia рассекречен до премьеры
Южнокорейский автобренд презентует свой новый концепт кроссовер в рамках автосалона в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 19:06
Космос
Ракета Falcon Heavy отправилась в первый коммерческий рейс
Запуск ракеты состоялся в 01:35 мск в пятницу 12 апреля. Для Falcon Heavy это второй полет в ее истории и первый коммерческий рейс.
Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено в 15:29
Политика
В Госдуме предложили запретить в России полиэтиленовые пакеты
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил ввести в России запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.
Обновлено в 21:44
Происшествия
В Благовещенске собаки напали на 9-летнего мальчика
Накануне, 11 апреля, в областном центре стая собак напала на ребенка.
Обновлено в 22:57
Политика
Порошенко заявил об угрозе государственности Украины
Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Киевском форуме по безопасности, заявил об опасности для украинцев "потерять собственное государство", сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 20:46