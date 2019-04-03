Нефть Brent немного подешевела до $69,27 за баррельИнтерфакс 01:30

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве подешевели на $0,04 (на 0,06%) - до $69,27 за баррель. В предыдущий день их цена опустилась на $0,06 (на 0,09%), составив на закрытие $69,31 за баррель.

Нефть Brent немного подешевела до $69,27 за баррель

Политика Пройти медэкспертизу потребовал от Порошенко штаб Зеленского Иван Баканов, который возглавляет штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отреагировал на согласие нынешнего главы государства Петра Порошенко принять участие в дебатах на стадионе.

Кино Скончался режиссер Георгий Данелия Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.

Авто «Мустанг-кросс» на батарее получил официальное название Компания Ford зарегистрировала в Европейском Бюро по интеллектуальной собственности новое торговое название продукта — Mustang Mach-E.

Общество В потребительскую корзину в России могут добавить витамины В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.

Политика Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.

Политика Мособлизбирком прекратил полномочия председателей четырех ТИК «Сегодня на очередном заседании Мособлизбирком принял решение о прекращении полномочий председателей ТИК в Жуковском, ТИК №2 в Балашихе, Лотошино и Рошале», — говорится в сообщении.

Общество Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.

Происшествия Полиция возбудила дело после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье Полиция Московской области возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором шесть человек погибли и двое пострадали.

Футбол Гинер ответил на вопрос о будущем Дзагоева в ЦСКА Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с футболистом команды Аланом Дзагоевым.

Авто LADA Vesta стала самой продаваемой моделью России в марте По результатам продаж прошлого месяца на российском рынке лидирует семейство Lada Vesta, которое установило новый рекорд месячных продаж с момента выхода модели на рынок.

Футбол «Манчестер Юнайтед» летом может расстаться сразу с шестью футболистами «Манчестер Юнайтед» может расстаться сразу с шестью футболистами в летнее трансферное окно. Об этом 4 апреля сообщает Sky Sports.

Армия и оружие В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).

Политика Европарламент одобрил безвиз с Великобританией после Brexit Сегодня, 4 апреля, в Европарламенте за безвизовый режим проголосовали 502 парламентария.

Политика Google заблокировал аккаунт Зеленского Команда кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что Google заблокировал его рекламный аккаунт.

Общество Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян Росстат объяснил результаты исследования об уровне жизни россиян, согласно которым не всем гражданам хватает денег на обувь.

Происшествия Очевидцы сообщили о прорыве аквариума на 1 млн литров в ТЦ в Москве Аквариум в «Океании» представляет собой два прозрачных акриловых цилиндра высотой 24 м, в которых находится почти 1 млн л морской воды, говорится на сайте «Аква Лого Инжиниринг», — компании, которая занимается обслуживанием конструкции.

Наука Климатологи предсказали возвращение древних лесов Антарктиды Ученый отметил, что с начала эпохи Промышленной революции средняя температура поднялась на 1 °С, а содержание углекислого газа в атмосфере — от 280 до 412 частей на миллион (ppm), что может говорить о предстоящем в ближайшие столетия продолжении потепления — вплоть до значений плиоцена, еще на пару градусов.

Армия и оружие В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.

Шоу-бизнес Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.

Армия и оружие Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.

Авто Новый Volvo V60 Cross Country доступен для заказа в России Российские дилеры Volvo начали прием заказов на новый среднеразмерный универсал повышенной проходимости V60 Cross Country.

Общество Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.

Общество Галицкий назвал три причины продажи «Магнита» Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.