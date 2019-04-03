Энергетика

Нефть Brent немного подешевела до $69,27 за баррельИнтерфакс 01:30

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве подешевели на $0,04 (на 0,06%) - до $69,27 за баррель. В предыдущий день их цена опустилась на $0,06 (на 0,09%), составив на закрытие $69,31 за баррель.
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