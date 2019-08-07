Нефть WTI опустилась на 15 центов (0,27%), до $54,54 за баррель. За прошлую неделю нефть Brent потеряла в цене 9%, понедельник, 5 августа, «мировой эталон» завершил ниже $60 за баррель.

Нефть Brent не удержалась на $60 за баррель

Политика Зеленский пообещал, что ездить в Крым станет проще Украинский лидер Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ собирается упростить процедуру получения разрешения для въезда в крымскую республику.

Политика В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали в его резиденции в Кой-Таше.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.

Политика Госдума расследует вмешательство Запада в российские выборы Фракция «Единая Россия» поддержит предложение оппозиции о создании комиссии по расследованию случаев влияния ряда западных стран на российские выборы.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Футбол Общая стоимость всех игроков РПЛ превысила € 1 млрд Общая стоимость всех футболистов Российской Премьер-Лиги, по данным портала Transfermarkt, превысила € 1 млрд.

Политика Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.

Общество Кузнецова прокомментировала данные об уровне бедности в России Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала данные Росстата, согласно которым четверть детей в России живут за чертой бедности.

Игры Death Stranding пропала из списка эксклюзивов для PlayStation 4 Death Stranding убрали из списка эксклюзивов для PlayStation 4. Sony и Kojima Productions не анонсировали игру на других платформах.

Политика Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ряд важных вопросов.

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник» Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».

Политика Генсек НАТО призвал альянс ответить на усиление Китая Генеральный секретарь Североатлантического альянса подчеркнул, что НАТО стоит реагировать на усиление Китайской народной республики через своих партнеров в регионе — Австралию, Новую Зеландию, Японию или, например, Южную Корею.

Авто Немецкие дилеры Lada перейдут на китайские авто Немецкий импортер LADA Automobile GmbH с октября выставит в своих шоу-румах китайские микроавтобусы Joylong EF5 и фургоны ZhiDou D2S, внешне напоминающие Toyota Alphard и Toyota Hiace предыдущих поколений.

Здоровье Телеведущий посоветовал умирать толстым людям для сохранения бюджета Британский телеведущей Майкл Бюерк заявил, что людям с лишним весом не обязательно жить долго, а лучше умереть, так как так это сохранит бюджет Национальной службы здравоохранения.

Футбол Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород» проведет матч в исправительной колонии №4 в Белгородской области против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Политика Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Луганск для проведения прямых переговоров о способах достижения мира в Донбассе.

Политика Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России Санкции вступят в силу 19 августа 2019 года и будут действовать минимум год.

Происшествия В Ставропольском крае женщина подожгла сотрудницу полиции Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних, не желая говорить о пропаже дочери, сообщает следственное управление СК РФ по краю.

Транспорт Путепровод на Оборонной улице в Колпино откроют до конца года Ход строительства путепровода проверил в среду, 7 августа, врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.

Общество У половины российских семей оказались непогашенные кредиты Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".