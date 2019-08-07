Энергетика
Нефть Brent не удержалась на $60 за баррельREGNUM вчера в 11:39
Нефть WTI опустилась на 15 центов (0,27%), до $54,54 за баррель. За прошлую неделю нефть Brent потеряла в цене 9%, понедельник, 5 августа, «мировой эталон» завершил ниже $60 за баррель.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:42, Вашингтон
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