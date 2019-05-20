Энергетика
Нефть Brent не смогла закрепиться выше $73 за баррельREGNUM 14:06
Нефть марки Brent не смогла закрепиться на максимуме сессии и теряет в цене, 20 мая передаёт агентство Reuters. В настоящий момент «мировой эталон» подешевел на 48 центов (0,66%) до $71,73 за баррель.
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 20:42, Ашберн
Политика
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено в 20:19
Кино
В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы
Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Политика
Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Политика
Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского
Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:50
Политика
Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении
Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Политика
Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»
Глава USM Алишер Усманов не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 11:58
Энергетика
Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть
Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:35
Экономика
Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ
Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.
Обновлено в 10:30
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Финансы
Российский рынок акций начал неделю со смешанной динамики «фишек»
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2571,65 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1256,22 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.
Обновлено в 12:17
Кино
Актеры «Игры престолов» попрощались со зрителями и своими героями
После выхода последнего эпизода многие участники сериала написали в соцсетях прощальный пост под общей фотографией со съемок.
Обновлено в 01:23
Интернет
Хакерский форум OGusers сам подвергся атаке
Еще 12 мая администратор OGusers объяснял участникам, что из-за сбоя жесткого диска были стерты за несколько месяцев личные сообщения, сообщения на форуме и очки престижа, и что он восстановил резервную копию с января 2019 года, но более ранней нет.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Террористы пытались атаковать авиабазу «Хмеймим» в Идлибе
Боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат Ан-Нусры"1 попытались атаковать с помощью РСЗО российскую авиабазу "Хмеймим", расположенную в демилитаризованной зоне в Идлибе.
Обновлено в 05:02
Политика
Суд в США разрешил демократам требовать налоговые декларации Трампа
Федеральный суд американского округа Колумбия отказался удовлетворить требования адвокатов лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа не позволить комитету по надзору и правительственной реформе палаты представителей Конгресса США получить налоговые декларации американского президента.
Обновлено в 20:26
Общество
Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд
Обновлено в 12:58
Политика
Зеленский задекларировал доходы и имущество
Обновлено в 10:15
Космос
Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе
Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.
Обновлено в 08:45
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем
Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Здоровье
В Чите наказали поставщика питания в городскую больницу №1
В Чите наказали поставщика питания в городскую больницу №1. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, поводом для проверки стало обращение пациента, который рассказал о плохом питании в медучреждении.
Обновлено в 08:11
Экономика
Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
США передали украинской армии радары контрбатарейной борьбы
Начиная с 2014 года США передали украинским военным 13 контрбатарейных радаров.
Обновлено в 13:34
Культура
Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»
Журналист и телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено в 08:01
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес
Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие
В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Происшествия
Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве
Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
Обновлено в 10:00
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41