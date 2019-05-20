Нефть Brent не смогла закрепиться выше $73 за баррельREGNUM 14:06

Нефть марки Brent не смогла закрепиться на максимуме сессии и теряет в цене, 20 мая передаёт агентство Reuters. В настоящий момент «мировой эталон» подешевел на 48 центов (0,66%) до $71,73 за баррель.

Нефть Brent не смогла закрепиться выше $73 за баррель

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