Энергетика

Стоимость нефти достигла максимума за полгодаТелеканал Санкт-Петербург вчера в 11:49

Нефть на рекордном уровне - баррель Brent стоит больше 74 долларов.
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Цены на нефть марки Brent выросли до $74,31 за баррель

Московский Комсомолец01:18

Цена на нефть Brent достигла максимумов года на новостях о санкциях США против Ирана

ТАСС04:05

Стоимость нефти Brent закрепилась выше $74 за баррель

Росбалт02:28

Нефть дорожает на перспективе ужесточения санкций против Ирана - Julius Baer

Финмаркет06:04

Цены на нефть растут

RT на русском01:05

Нефть позеленела от новости

Коммерсантъвчера в 15:43

Цена нефти обновила годовой максимум. Теперь баррель стоит $74

РБКвчера в 03:20
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Энергетика

Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти

Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Политика

В антикоррупционном бюро Украины проходят обыски, сообщили СМИ

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках дела о возможном получении взяток правоохранителями, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в НАБУ.
Обновлено в 05:13
Экономика

«Северсталь» показала снижение чистой прибыли в I квартале 2019 года

Объём чистой прибыли «Северстали» в первом квартале 2019 года составил $428 млн (27,3 млрд рублей) по МСФО, что на 7,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчёте о финансовых результатах работы предприятия.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в серьезное ДТП, когда ехала в аэропорт.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Тюмени ликвидировали возгорание жилых домов

Пожарные ликвидировали возгорание жилых домов и прилегающих построек в Тюмени, произошедшее во вторник на площади 500 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Обновлено в 06:15
Общество

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Диктор Анна Шатилова не может смириться со смертью мужа

Обновлено в 01:00
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Политика

В штабе Зеленского собираются наказать виновных в потерях в Донбассе

1 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после "возвращения" Украине Крыма и Донбасса.
Обновлено в 05:19
Кино

В сети появился новый трейлер «Детектива Пикачу»

"Детектив Пикачу" появится в российском прокате 16 мая 2019 года.
Обновлено в 03:54
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Гаджеты

Огромный планшет Samsung Galaxy View 2 показали на рендерах

По слухам в Galaxy View 2 будет 17,5-дюймовый экран с разрешением Full HD и фирменный процессор Exynos 7885.
Обновлено в 03:20
Энергетика

Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5%

Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая.
Обновлено вчера в 17:03
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Происшествия

Теннисиста приговорили к трем годам условно за нападение на бизнесмена

По информации New York Times, спортсмена приговорили к трем годам условно и 60 дням общественных работ за нападение на бизнесмена Рэндалла Каплана.
Обновлено в 06:10
Технологии

«Binance Coin — новый Bitcoin?». Децентрализованная биржа запущена

Аналитики рейтингового агентства Weiss Ratings назвали токен биржи Binance Coin лидером рынка цифровых денег.
Обновлено в 05:00
Общество

Тысячи польских учителей протестуют в Варшаве

Несколько тысяч польских учителей проводят в Варшаве акцию протеста возле министерства национального образования страны во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 05:32
Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено вчера в 14:08
Общество

Forbes назвал самые дорогие британские особняки российских миллиардеров

Обновлено в 03:35
Наука

Таяние льдов в Гренландии ускорилось в шесть раз за 50 лет

Исследователи утверждают, что в периоде между 1972-80 годами в Гренландии таяло порядка 47 Гт льда в год, между 1980-1990 годами – 51 Гт в год, между 1990-2000 годами – 41 Гт в год, однако в этот период отсутствовало достаточное количество надежных данных.
Обновлено в 05:14
Происшествия

После пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела о халатности

Следователи возбудили уголовные дела по статье "Халатность" после природных пожаров в Забайкальском крае, во время которых пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено в 03:17
Общество

Роскачество в преддверии Пасхи подвело итоги проверки яиц

Роскачество в преддверии Пасхи подвело итоги проверки яиц, которые продаются в российских магазинах, - исследование показало, что изученная продукция безопасна как внутри, так и снаружи, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В регионах России прошли обыски и задержания «свидетелей Иеговы»

В Новосибирске, Приморье и Красноярском крае прошли обыски у членов запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы», сообщается на сайте организации.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Вынесен приговор подросткам, насмерть забившим инвалида

Обновлено в 00:56
Политика

Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев подал в отставку

Сити-менеджер ушел с должности по собственному желанию. Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев подал в отставку.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Общество

Великий герцог Люксембурга Жан умер

Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Авто

Петербургские автозаводы на 6 % увеличили производство авто

Обновлено в 04:39
Общество

В России выросло число детских суицидов

Количество детских самоубийств в России увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом и достигло почти 800.
Обновлено в 04:34
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