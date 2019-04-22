Энергетика
Стоимость нефти достигла максимума за полгодаТелеканал Санкт-Петербург вчера в 11:49
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Энергетика
Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти
Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Политика
В антикоррупционном бюро Украины проходят обыски, сообщили СМИ
Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках дела о возможном получении взяток правоохранителями, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в НАБУ.
Обновлено в 05:13
Экономика
«Северсталь» показала снижение чистой прибыли в I квартале 2019 года
Объём чистой прибыли «Северстали» в первом квартале 2019 года составил $428 млн (27,3 млрд рублей) по МСФО, что на 7,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчёте о финансовых результатах работы предприятия.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в серьезное ДТП, когда ехала в аэропорт.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Тюмени ликвидировали возгорание жилых домов
Пожарные ликвидировали возгорание жилых домов и прилегающих построек в Тюмени, произошедшее во вторник на площади 500 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Диктор Анна Шатилова не может смириться со смертью мужа
Обновлено в 01:00
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Политика
В штабе Зеленского собираются наказать виновных в потерях в Донбассе
1 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после "возвращения" Украине Крыма и Донбасса.
Обновлено в 05:19
Кино
В сети появился новый трейлер «Детектива Пикачу»
"Детектив Пикачу" появится в российском прокате 16 мая 2019 года.
Обновлено в 03:54
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Гаджеты
Огромный планшет Samsung Galaxy View 2 показали на рендерах
По слухам в Galaxy View 2 будет 17,5-дюймовый экран с разрешением Full HD и фирменный процессор Exynos 7885.
Обновлено в 03:20
Энергетика
Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5%
Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Происшествия
Теннисиста приговорили к трем годам условно за нападение на бизнесмена
По информации New York Times, спортсмена приговорили к трем годам условно и 60 дням общественных работ за нападение на бизнесмена Рэндалла Каплана.
Обновлено в 06:10
Технологии
«Binance Coin — новый Bitcoin?». Децентрализованная биржа запущена
Аналитики рейтингового агентства Weiss Ratings назвали токен биржи Binance Coin лидером рынка цифровых денег.
Обновлено в 05:00
Общество
Тысячи польских учителей протестуют в Варшаве
Несколько тысяч польских учителей проводят в Варшаве акцию протеста возле министерства национального образования страны во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 05:32
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено вчера в 14:08
Наука
Таяние льдов в Гренландии ускорилось в шесть раз за 50 лет
Исследователи утверждают, что в периоде между 1972-80 годами в Гренландии таяло порядка 47 Гт льда в год, между 1980-1990 годами – 51 Гт в год, между 1990-2000 годами – 41 Гт в год, однако в этот период отсутствовало достаточное количество надежных данных.
Обновлено в 05:14
Происшествия
После пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела о халатности
Следователи возбудили уголовные дела по статье "Халатность" после природных пожаров в Забайкальском крае, во время которых пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено в 03:17
Общество
Роскачество в преддверии Пасхи подвело итоги проверки яиц
Роскачество в преддверии Пасхи подвело итоги проверки яиц, которые продаются в российских магазинах, - исследование показало, что изученная продукция безопасна как внутри, так и снаружи, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В регионах России прошли обыски и задержания «свидетелей Иеговы»
В Новосибирске, Приморье и Красноярском крае прошли обыски у членов запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы», сообщается на сайте организации.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Вынесен приговор подросткам, насмерть забившим инвалида
Обновлено в 00:56
Политика
Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев подал в отставку
Сити-менеджер ушел с должности по собственному желанию. Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев подал в отставку.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Общество
Великий герцог Люксембурга Жан умер
Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Авто
Петербургские автозаводы на 6 % увеличили производство авто
Обновлено в 04:39
Общество
В России выросло число детских суицидов
Количество детских самоубийств в России увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом и достигло почти 800.
Обновлено в 04:34