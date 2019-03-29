Энергетика

Нефть Brent движется к $69 за баррельREGNUM 10:21

К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на 83 цента, до $68,65 за баррель. Нефть WTI выросла на $1,14, до $60,44 за баррель.
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Нефть дорожает на данных по буровым установкам в США и опасениях вокруг Ирана

ПРАЙМ14:44

Почему с начала 2019 года мировые цены на нефть выросли максимально за последние 10 лет

RT на русском10:55

Что будет с рублём - США и ОПЕК привели нефть к дефициту

Finam.Ruвчера в 10:51

Нефть дорожает на опасениях сокращения предложения на рынке

News.ru02:34

Нефть дорожает, Brent преодолела рубеж в $68 за баррель

Росбалт02:28

Нефть на мировых рынках к концу недели корректируется «в плюс» на сигналах сокращения предложения на рынке

Интересант02:07

Нефть Brent завершает неделю на $68 за баррель

REGNUM16:11
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Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено в 16:28
Происшествия

Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России

Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Политика

Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:24
Наука

Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок

Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Хоккей

Форвард «Салавата» оскорблял судей во время матча с «Авангардом»

"Авангард" одолел уфимский клуб со счетом 4:3. Принес победу команде форвард Сергей Шумаков, забросив шайбу в овертайме.
Обновлено в 17:09
Происшествия

В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк

В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 17:01
Общество

Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский умер на 55 году жизни, пишет «Медуза» со ссылкой на его подругу и коллегу по изданию Веронику Куцылло.
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес

Вера Брежнева рассказала о цели, к которой шла долгих 12 лет

Обновлено в 08:03
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Кадыров пообещал потерявшему в ДТП жену и дочь водителю новую машину

Обновлено в 14:14
Политика

Экс-министр Михаил Абызов был арестован из-за конфликтов в бизнесе — Ходорковский

27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 15:03
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Гаджеты

Sony закрывает мобильное подразделение

Корпорация Sony объявила о том, что планирует объединить три ранее независимых подразделения в одно.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Эксперты назвали причину падения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Обновлено в 08:55
Гаджеты

В Сети появилось видео с хромбуком Google Atlas

Ранее в Сети уже появлялись публикации о Google Atlas, однако о каких-либо подробностях не сообщалось.
Обновлено в 05:59
Политика

МИД России уличил Порошенко во лжи

Ранее 29 марта Порошенко заявил, что сразу после президентских выборов на Украине планируется очередное заседание в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина).
Обновлено в 15:39
Армия и оружие

Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях

Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Абызов обзавелся элитным жильем перед арестом

За шесть дней до ареста экс-министр "Открытого правительства" завершил сделку по покупке целого этажа в доме 9/12 в 1-м Обыденском переулке в Москве.
Обновлено в 04:20
Экономика

На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения

Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено в 10:40
Технологии

VPN-сервисы отказываются от сотрудничества с Роскомнадзором

Сервисы VPN отказываются выполнять требования Роскомнадзора (РКН) по подключению к реестру запрещенных в России сайтов, пишут «Ведомости».
Обновлено в 17:14
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли видеоролик в поддержку Зеленского

Обновлено в 05:38
Происшествия

Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев

Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено в 14:45
Политика

Порошенко заявил о прослушке Москвой переговоров президентов Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 2014 года Москва могла прослушивать телефонные разговоры украинских лидеров, которые велись по конфиденциальной связи.
Обновлено в 16:17
Происшествия

ФСБ раскрыла в Крыму сеть подпольных казино

В Крыму сотрудники ФСБ и МВД задержали 14 человек по делу об организации подпольных казино, замаскированных под компьютерные клубы.
Обновлено в 14:20
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Культура

Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста

«За большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства присвоить почетное звание народный артист РФ Пореченкову Михаилу Евгеньевичу», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160

Ранее в Великобритании сообщили, что истребители ВВС сопровождали российские Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.
Обновлено в 16:01
Происшествия

В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб

Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Купчино двор колледжа петербургской моды украсил фонтан кипятка

Обновлено в 02:42
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