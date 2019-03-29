Нефть Brent движется к $69 за баррельREGNUM 10:21

К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на 83 цента, до $68,65 за баррель. Нефть WTI выросла на $1,14, до $60,44 за баррель.

Нефть Brent движется к $69 за баррель

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.

Происшествия Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.

Наука Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.

Политика Медведев прокомментировал дело Абызова Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.

Хоккей Форвард «Салавата» оскорблял судей во время матча с «Авангардом» "Авангард" одолел уфимский клуб со счетом 4:3. Принес победу команде форвард Сергей Шумаков, забросив шайбу в овертайме.

Происшествия В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.

Общество Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский Бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский умер на 55 году жизни, пишет «Медуза» со ссылкой на его подругу и коллегу по изданию Веронику Куцылло.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Культура Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.

Гаджеты Sony закрывает мобильное подразделение Корпорация Sony объявила о том, что планирует объединить три ранее независимых подразделения в одно.

Гаджеты В Сети появилось видео с хромбуком Google Atlas Ранее в Сети уже появлялись публикации о Google Atlas, однако о каких-либо подробностях не сообщалось.

Политика МИД России уличил Порошенко во лжи Ранее 29 марта Порошенко заявил, что сразу после президентских выборов на Украине планируется очередное заседание в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина).

Армия и оружие Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.

Происшествия Абызов обзавелся элитным жильем перед арестом За шесть дней до ареста экс-министр "Открытого правительства" завершил сделку по покупке целого этажа в доме 9/12 в 1-м Обыденском переулке в Москве.

Экономика На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.

Технологии VPN-сервисы отказываются от сотрудничества с Роскомнадзором Сервисы VPN отказываются выполнять требования Роскомнадзора (РКН) по подключению к реестру запрещенных в России сайтов, пишут «Ведомости».

Происшествия Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.

Политика Порошенко заявил о прослушке Москвой переговоров президентов Украины Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 2014 года Москва могла прослушивать телефонные разговоры украинских лидеров, которые велись по конфиденциальной связи.

Происшествия ФСБ раскрыла в Крыму сеть подпольных казино В Крыму сотрудники ФСБ и МВД задержали 14 человек по делу об организации подпольных казино, замаскированных под компьютерные клубы.

Экономика Правила зачисления зарплат в России решили изменить Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Культура Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста «За большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства присвоить почетное звание народный артист РФ Пореченкову Михаилу Евгеньевичу», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.