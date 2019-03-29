Энергетика
Нефть Brent движется к $69 за баррельREGNUM 10:21
К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на 83 цента, до $68,65 за баррель. Нефть WTI выросла на $1,14, до $60,44 за баррель.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России
Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:24
Наука
Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Хоккей
Форвард «Салавата» оскорблял судей во время матча с «Авангардом»
"Авангард" одолел уфимский клуб со счетом 4:3. Принес победу команде форвард Сергей Шумаков, забросив шайбу в овертайме.
Обновлено в 17:09
Происшествия
В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк
В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 17:01
Общество
Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский умер на 55 году жизни, пишет «Медуза» со ссылкой на его подругу и коллегу по изданию Веронику Куцылло.
Обновлено в 17:22
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено в 16:17
Политика
Экс-министр Михаил Абызов был арестован из-за конфликтов в бизнесе — Ходорковский
27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 15:03
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Гаджеты
Sony закрывает мобильное подразделение
Корпорация Sony объявила о том, что планирует объединить три ранее независимых подразделения в одно.
Обновлено в 11:14
Гаджеты
В Сети появилось видео с хромбуком Google Atlas
Ранее в Сети уже появлялись публикации о Google Atlas, однако о каких-либо подробностях не сообщалось.
Обновлено в 05:59
Политика
МИД России уличил Порошенко во лжи
Ранее 29 марта Порошенко заявил, что сразу после президентских выборов на Украине планируется очередное заседание в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина).
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях
Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Абызов обзавелся элитным жильем перед арестом
За шесть дней до ареста экс-министр "Открытого правительства" завершил сделку по покупке целого этажа в доме 9/12 в 1-м Обыденском переулке в Москве.
Обновлено в 04:20
Экономика
На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения
Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено в 10:40
Технологии
VPN-сервисы отказываются от сотрудничества с Роскомнадзором
Сервисы VPN отказываются выполнять требования Роскомнадзора (РКН) по подключению к реестру запрещенных в России сайтов, пишут «Ведомости».
Обновлено в 17:14
Происшествия
Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев
Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено в 14:45
Политика
Порошенко заявил о прослушке Москвой переговоров президентов Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 2014 года Москва могла прослушивать телефонные разговоры украинских лидеров, которые велись по конфиденциальной связи.
Обновлено в 16:17
Происшествия
ФСБ раскрыла в Крыму сеть подпольных казино
В Крыму сотрудники ФСБ и МВД задержали 14 человек по делу об организации подпольных казино, замаскированных под компьютерные клубы.
Обновлено в 14:20
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Культура
Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста
«За большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства присвоить почетное звание народный артист РФ Пореченкову Михаилу Евгеньевичу», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160
Ранее в Великобритании сообщили, что истребители ВВС сопровождали российские Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.
Обновлено в 16:01
Происшествия
В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб
Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:20