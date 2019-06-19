Энергетика
Нефть Brent держится выше $62 за баррельREGNUM 18 июня в 12:32
Ранее в ходе торгов «мировой эталон» достиг максимума в $62,81 за баррель. Нефть марки WTI выросла в цене на $1,85 за баррель (3,55%), до $54,02 за баррель. В ходе торгов марка достигла максимума в $54,51 за баррель.
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Политика
Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях
Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика
В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США
Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
Обновлено вчера в 18:26
Шоу-бизнес
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Украинский политик назвал провальной поездку Зеленского в Европу
Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу была «полностью провалена».
Обновлено в 01:24
Политика
WP узнала о связи бойфренда Бутиной с замгоссекретаря США
Замгоссекретаря США Андреа Томпсон состояла в дружеских отношениях с экс-бойфрендом россиянки Марии Бутиной.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
На Кубани усилят меры безопасности на дорогах
Главам муниципалитетов поручил провести внеочередные комиссии по обеспечению безопасности на дорогах.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка
Власти Пензенской области погасили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
В госдепе США призвали Россию прекратить «ложь вокруг сбитого MH17»
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии с рейсом MH17 Малайзийских авиалиний и наказать виновных.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.
Обновлено в 00:00
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 23:32
Политика
В Польше заявили о готовности присоединить газопровод к украинской ГТС
Польша готова запустить газопровод на 2 млрд кубометров, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской.
Обновлено в 01:30
Футбол
Сборная Аргентины с Месси сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки
Сборная Аргентины по футболу сыграла вничью с командой Парагвая в матче второго тура группового этапа Кубка Америки — 2019 в Бразилии.
Обновлено в 02:27
Политика
Зеленский показал журналистам «прикольную вещь» в своём кабинете
Обновлено вчера в 21:35
Общество
Опрос показал, что более четверти россиян имеют велосипеды
Более четверти россиян (27%) имеют велосипед, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено в 00:17
Общество
Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск
Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Власти могут изменить порядок сдачи ЕГЭ
Правительство РФ планирует изменить порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ, сделав варианты заданий индивидуальными.
Обновлено вчера в 02:55
Экономика
Правительство назвало ответственных за фиксацию нарушений ПДД
В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), станет ООО «ГЛОНАСС БДД» — дочерняя компания «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 18:31
Политика
РФ сформировала делегацию в ПАСЕ
Совет федерации 19 июня сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено 18 июня в 05:38
Политика
Крым отказался принимать днепровскую канализационную воду
На прошлой неделе экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной киевскими вождями водной блокады Крыма.
Обновлено вчера в 09:49
Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
РЕН ТВ: главу отдела по борьбе с наркотиками в подмосковном Раменском задержали за фабрикацию уголовных дел
В Подмосковье задержан начальник отдела по борьбе с оборотом наркотиков муниципального управления «Раменское» Дмитрий Панкратов, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 17:51
Общество
Яндекс выяснил, как в регионах заканчивают дразнилку «жадина-говядина»
В большинстве регионов и крупных городов дразнилку заканчивают фразой «солёный огурец».
Обновлено в 01:01
Экономика
Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России
За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
Обновлено вчера в 11:42