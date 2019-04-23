Экономика
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торговРИА Новости 03:46
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
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Здоровье
Челябинских школьников госпитализировали с подозрением на туберкулез
В средней общеобразовательной школе 21 Челябинска после проведения планового обследования реакции Манту школьной медицинской службой выявлено подозрение на наличие опасного инфекционного заболевания у трех учащихся, один из которых является первоклассником.
Обновлено вчера в 02:34
Шоу-бизнес
Садальский раскритиковал «намозолившего глаза» Галкина
Садальский опубликовал рейтинг передач, ведущим которых является Галкин, и сделал вывод, что «намозолившего глаза Максима» никто давно уже смотреть не хочет.
Обновлено в 03:01
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Общество
Центр Севастополя остался без электричества
В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
Политика
Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
Из Пхеньяна во Владивосток грузовым бортом был доставлен личный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:29
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Финансы
Рубль растет на открытии торгов
Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:16
Авто
Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу
Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 03:24
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Космос
«Илюшин» представил эскиз ИЛ-96 для доставки ракет на «Восточный»
Авиационный комплекс имени Ильюшина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию, представил эскизный проект нового самолета Ил-96-500Т, предназначенного, в частности, для транспортировки ракет «Ангара» на космодром Восточный.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
Тигр и леопард впервые попали в фотоловушку на территории Владивостока
Амурский тигр и дальневосточный леопард, занесенные в Красную книгу, попали в фотоловушку недалеко от Владивостока.
Обновлено в 02:21
Гаджеты
Эксперт рассказал, почему не стоит полностью заряжать смартфон
Оставшийся на зарядке смартфон продолжает подпитываться, чтобы поддерживать 100% заряд, а, значит, батарея продолжает нагреваться под действием напряжения из сети", - рассказал эксперт.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Российским олигархам становится трудно купить элитное жилье в Лондоне
Ранее олигархи из России регулярно покупали недвижимость в Лондоне стоимостью 100 миллионов фунтов (8,29 миллиарда рублей).
Обновлено в 03:46
Происшествия
СК возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье
СК РФ возбудил уголовные дела по фактам халатности в Забайкалье, повлекшей уничтожение имущества и причинение вреда здоровью из-за масштабных пожаров, сообщает СК РФ.
Обновлено в 03:13
Футбол
Сын Кокорина рассматривает семейные фото с папой
Обновлено в 04:40
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
Обновлено в 03:46
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Культура
Третий сезон «По законам военного времени» покажет Первый канал
Премьерный показ третьего сезона сериала "По законам военного времени" стартует на Первом канале 5 мая 2019 года.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В доме на Гражданском проспекте в Петербурге рухнула стена
Как рассказали 78.ru местные жители, в доме № 120, корпус 4 по Гражданскому проспекту произошла деформация внешней стены после сноса капитальных стен внутри двух квартир на первом этаже.
Обновлено в 04:45
Политика
Украинский премьер решил покинуть партию Порошенко
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинет «Блок Петра Порошенко» (БПП) и примет участие в очередных парламентских выборах с собственной политической силой.
Обновлено в 02:56
Политика
Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Губернатор Закарпатской области Украины подал заявление об отставке
Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 04:27
Экономика
Российские трейдеры создают новый союз экспортеров зерна
Крупнейшие российские трейдеры создают новый союз экспортеров зерна. Об этом говорится в совместном пресс-релизе четырех экспортеров.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Сотрудника ФСБ оправдали по обвинению в заказном убийстве бизнесмена
Суд присяжных единогласно оправдал бывшего оперуполномоченного по особо важным делам управления ФСБ Чечни Арби Алероева и двух его предполагаемых сообщников, обвиняемых в приготовлении заказного убийства бизнесмена Кирилла Корнева.
Обновлено в 02:59
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Спорт
Люк Уолтон обвиняется в сексуальном домогательстве
Главному тренеру «Сакраменто» Люку Уолтону предъявлен иск из-за сексуального домогательства.
Обновлено в 00:54