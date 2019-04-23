Экономика
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торговРИА Новости 03:46
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
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Энергетика
Белоруссия откажется от российской нефти
До конца нынешнего года Минск собирается организовать альтернативные пути импорта сырья, отказавшись от поставок из России.
Обновлено в 05:37
Происшествия
ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова
По делу, возбужденному против отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, в Карачаево-Черкесии задержаны сотрудниками ФСБ четыре человека.
Обновлено в 06:36
Общество
Тысячи польских учителей протестуют в Варшаве
Несколько тысяч польских учителей проводят в Варшаве акцию протеста возле министерства национального образования страны во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 05:32
Общество
В МВД планируют оптимизировать личный состав ГИБДД
По словам Горового, ситуация на дорогах сегодня такова, что не все вопросы есть возможность решить с использованием технологий.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Москве задержали полицейского по подозрению в крупном мошенничестве
В Москве задержали сотрудника УВД по Юго-Восточному административному округу по подозрению в мошенничестве в крупном размере, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 06:18
Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку
Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Общество
В России добыли гигантский алмаз
В России добыли крупный алмаз массой 118,9 карата. Камень нашли на руднике «Интернациональный» компании «Алроса» в Якутии.
Обновлено в 07:17
Авто
В России пересчитали все автомобили старше 10 лет
Отечественные машины более старые: например, 74% зарегистрированных в стране машин Lada имеет возраст 10 и более лет.
Обновлено в 05:55
Политика
Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.
Обновлено в 07:04
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила военный самолёт
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог
Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
Обновлено в 04:51
Происшествия
У скрипачки из ансамбля ФСБ похитили скрипку за 1,3 миллиона рублей
В Москве у артистки Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности (ФСБ) украли скрипку стоимостью в 1,31 миллиона рублей.
Обновлено в 05:00
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
Обновлено в 02:17
Авто
Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года
Обновлено вчера в 23:48
Гаджеты
Xiaomi выпустила сверхдешевые 4К-телевизоры по цене смартфона
Обновлено в 06:47
Спорт
Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:15
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек.
Обновлено в 07:10
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Авто
Родстер Alfa Romeo Мухаммеда Али выставили на аукцион
На онлайн-аукционе eBay выставлен родстер Alfa Romeo Spider Veloce Series II 1976 года, ранее принадлежавший легендарному американскому боксеру Мухаммеду Али.
Обновлено в 04:45
Политика
Медведев призвал снижать тарифы на утилизацию мусора
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее сокращать тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО).
Обновлено в 07:31
Общество
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Экономика
Минсельхоз и Росрыболовство разработали стратегию рыбного комплекса
"Отрасли поставлена высокая планка – увеличить объем внешней торговли рыбой и морепродуктами с нынешних $5,2 млрд до $8,5 млрд в год", - заявил глава Минсельхоза.
Обновлено в 07:19
Общество
Перевод русских школ на латышский язык признали конституционным
Ранее сообщалось, что в Латвии пассажирка автобуса набросилась на водителя из-за русского языка.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Наука
Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток
Обновлено 20 апреля в 10:29
Политика
Зеленский с утра бегал под зданием Верховной рады
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Си Цзиньпин объявил о мирном военном будущем Китая
Обновлено в 06:04
Футбол
Кадиев: «Власти Дагестана наплевали на „Анжи“»
Президент махачкалинского "Анжи" Асман Кадиев подверг критике чиновников республики, заявив, что власти Дагестана не собираются помогать команде, испытывающей катастрофические проблемы с финансированием.
Обновлено в 06:43
Политика
Порошенко все еще хочет стать президентом Украины
Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший во втором туре выборов главы государства, заявил, что в будущем снова попытается стать президентом.
Обновлено вчера в 22:26