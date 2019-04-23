Экономика

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торговРИА Новости 03:46

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
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Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов

РИА Новости03:46

Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение

Коммерсантъвчера в 18:17

Имущество экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова выставят на торги

Эхо Москвы03:00

Московскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги

РБК01:34

Элитная недвижимость «короля Черкизона» уйдет с молотка

URA.Ru00:33

Российская недвижимость Тельмана Исмаилова будет выставлена на торги

Ведомостивчера в 23:41

Российскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги

Известия02:46
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Энергетика

Белоруссия откажется от российской нефти

До конца нынешнего года Минск собирается организовать альтернативные пути импорта сырья, отказавшись от поставок из России.
Обновлено в 05:37
Происшествия

ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова

По делу, возбужденному против отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, в Карачаево-Черкесии задержаны сотрудниками ФСБ четыре человека.
Обновлено в 06:36
Общество

Тысячи польских учителей протестуют в Варшаве

Несколько тысяч польских учителей проводят в Варшаве акцию протеста возле министерства национального образования страны во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 05:32
Общество

В МВД планируют оптимизировать личный состав ГИБДД

По словам Горового, ситуация на дорогах сегодня такова, что не все вопросы есть возможность решить с использованием технологий.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В Москве задержали полицейского по подозрению в крупном мошенничестве

В Москве задержали сотрудника УВД по Юго-Восточному административному округу по подозрению в мошенничестве в крупном размере, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 06:18
Политика

Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Общество

В России добыли гигантский алмаз

В России добыли крупный алмаз массой 118,9 карата. Камень нашли на руднике «Интернациональный» компании «Алроса» в Якутии.
Обновлено в 07:17
Авто

В России пересчитали все автомобили старше 10 лет

Отечественные машины более старые: например, 74% зарегистрированных в стране машин Lada имеет возраст 10 и более лет.
Обновлено в 05:55
Политика

Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.
Обновлено в 07:04
Политика

Савченко вернулась в Верховную раду

Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолёт

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог

Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
Обновлено в 04:51
Происшествия

У скрипачки из ансамбля ФСБ похитили скрипку за 1,3 миллиона рублей

В Москве у артистки Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности (ФСБ) украли скрипку стоимостью в 1,31 миллиона рублей.
Обновлено в 05:00
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
Обновлено в 02:17
Авто

Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года

Обновлено вчера в 23:48
Гаджеты

Xiaomi выпустила сверхдешевые 4К-телевизоры по цене смартфона

Обновлено в 06:47
Спорт

Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Обновлено в 07:15
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек.
Обновлено в 07:10
Экономика

Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной

Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Авто

Родстер Alfa Romeo Мухаммеда Али выставили на аукцион

На онлайн-аукционе eBay выставлен родстер Alfa Romeo Spider Veloce Series II 1976 года, ранее принадлежавший легендарному американскому боксеру Мухаммеду Али.
Обновлено в 04:45
Политика

Медведев призвал снижать тарифы на утилизацию мусора

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее сокращать тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО).
Обновлено в 07:31
Общество

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Экономика

Минсельхоз и Росрыболовство разработали стратегию рыбного комплекса

"Отрасли поставлена высокая планка – увеличить объем внешней торговли рыбой и морепродуктами с нынешних $5,2 млрд до $8,5 млрд в год", - заявил глава Минсельхоза.
Обновлено в 07:19
Общество

Перевод русских школ на латышский язык признали конституционным

Ранее сообщалось, что в Латвии пассажирка автобуса набросилась на водителя из-за русского языка.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Наука

Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

Обновлено 20 апреля в 10:29
Политика

Зеленский с утра бегал под зданием Верховной рады

Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Си Цзиньпин объявил о мирном военном будущем Китая

Обновлено в 06:04
Футбол

Кадиев: «Власти Дагестана наплевали на „Анжи“»

Президент махачкалинского "Анжи" Асман Кадиев подверг критике чиновников республики, заявив, что власти Дагестана не собираются помогать команде, испытывающей катастрофические проблемы с финансированием.
Обновлено в 06:43
Политика

Порошенко все еще хочет стать президентом Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший во втором туре выборов главы государства, заявил, что в будущем снова попытается стать президентом.
Обновлено вчера в 22:26
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Тельман Марданович Исмаилов
Азербайджанский предприниматель
Предприниматель, финансист и меценат, ресторатор. Бывший владелец Черкизовского рынка, руководитель группы АСТ.
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Черкизовский рынок
Крупный вещевой рынок на востоке Москвы, существовавший с начала 1990-х годов по 2009 год на внешней стороне Малого кольца МЖД между Щёлковским шоссе, Сиреневым бульваром, Измайловским проездом и Измайловским шоссе и занимавший территорию более 49 гектаров. По данным «Федерации мигрантов России», на рынке трудилось более 100 тысяч человек, из которых, по данным Торговой палаты РФ, около 60 тысяч торговцев из КНР.
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