Экономика

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торговРИА Новости 03:46

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
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Московскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги

РБК01:34

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Имущество экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова выставят на торги

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Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов

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Ведомостивчера в 23:41

Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение

Коммерсантъвчера в 18:17
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Обновлено в 10:25
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Следственный комитет сообщает пока о трех задержанных – это бывший зам руководителя карачаевского СК, следователь по особо важным делам и начальник центра по борьбе с экстремизмом в местном главке МВД.
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В российских школах введут две новые должности

Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
Обновлено в 10:37
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Обновлено в 10:34
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ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Обновлено в 07:25
Происшествия

ФСБ задержала планировавших теракты членов ИГ в Махачкале и Грозном

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
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Обновлено в 04:42
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Обновлено в 09:32
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По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Политика

В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия

В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Экономика

Реальные доходы россиян значительно уменьшились

Реальные денежные доходы населения России в 2018 году упали на 8,3% по сравнению с 2013 годом.
Обновлено в 10:28
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Трамп потребовал от New York Times встать на колени и извиниться

Американский лидер Дональд Трамп считает, что The New York Times должна попросить у него прощения, причем сделать это сотрудники газеты должны на коленях.
Обновлено в 09:23
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Ученые назвали способ снизить риск ранней смерти

Обновлено в 07:57
Космос

NASA отправит аппарат к вулканическому астероиду Психея

Обновлено вчера в 18:55
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Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Авто

Автомобили Lada захватывают рынок Монголии

Компания «АвтоВАЗ» объявила старт продаж выпускаемых автомобилей на рынке Монголии.
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Обновлено в 09:18
Недвижимость

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В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
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Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»

Обновлено в 10:05
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Названы самые ненадежные пароли для интернет-аккаунтов

Специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании составили рейтинг самых небезопасных паролей, которые используют пользователи для защиты собственных аккаунтов.
Обновлено вчера в 23:29
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Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за ее дочери

Обновлено в 06:22
Спорт

Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:05
Кино

Сергей Собянин поздравил с днем рождения артиста Льва Прыгунова

Обновлено в 05:10
Энергетика

Белоруссия решила помочь Украине с обходом российских нефтяных санкций

В Белоруссии решили помочь Украине обойти российские санкции, которые ограничили поставки на ее территорию темных нефтепродуктов.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие

На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль

Пресс-служба ВМС Украины заявила, что на воду был спущен новый разведывательный корабль специального назначения.
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В Москве подтопило Лефортовский тоннель

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Тельман Марданович Исмаилов
Азербайджанский предприниматель
Предприниматель, финансист и меценат, ресторатор. Бывший владелец Черкизовского рынка, руководитель группы АСТ.
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Черкизовский рынок
Крупный вещевой рынок на востоке Москвы, существовавший с начала 1990-х годов по 2009 год на внешней стороне Малого кольца МЖД между Щёлковским шоссе, Сиреневым бульваром, Измайловским проездом и Измайловским шоссе и занимавший территорию более 49 гектаров. По данным «Федерации мигрантов России», на рынке трудилось более 100 тысяч человек, из которых, по данным Торговой палаты РФ, около 60 тысяч торговцев из КНР.
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