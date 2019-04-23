Экономика
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торговРИА Новости 03:46
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
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Недвижимость
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Политика
В антикоррупционном бюро Украины проходят обыски
Как передаёт агентство «Украинские новости» со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, обыски проводятся в рамках коррупционного расследования.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
Обновлено в 06:19
Спорт
Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры
Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
Общество
Москвичей предупредили о майских штормах и ураганах
В мае и начале июня из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра, передает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
Обновлено в 01:47
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
Обновлено в 06:00
Политика
Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 06:35
Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными
Математические эксперты смогли доказать «превосходство» числа 73, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 05:12
Космос
Завершено проектирование новейшего российского самолёта Ил-96-500Т
Специалисты ПАО "Ил" закончили зскизное проектирование нового Ил-96-500Т Специалистами ПАО «Ил» (входит в ОАК) заканчивается разработка эскизного проекта самолета Ил-96-500Т.
Обновлено в 09:07
Политика
ФБР рассекретило досье о «бегстве» Гитлера в Аргентину
Обновлено в 04:52
Энергетика
Forbes представил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти
Крупнейшим покупателем российской нефти в 2018 году, по версии журнала Forbes, стала китайская компания China National United Oil Corporation.
Обновлено в 09:04
Кино
«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»
Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Авто
Hyundai представил цены и комплектацию i30N
Команда Hyundai выиграла в 2018 WTRC и одержала первую победу на первой гонке РСКГ в Грозном. i30N — это машина, способная показать результат в течении трек дня.
Обновлено в 06:08
Экономика
Производство крафтового пива могут ограничить в России
Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Суд арестовал имущество и счета Арашуковых
Суд наложил арест на имущество и денежные средства сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете
Обновлено в 08:43
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Энергетика
Белоруссия захотела помочь Украине преодолеть российские санкции
18 апреля Россия ввела меры в ответ на действия Украины, запретив с 1 июня экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена в эту страну.
Обновлено в 06:52
Политика
Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него
Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 06:12
Кино
Опубликован первый кадр хоррора «Оно 2»
Режиссер Андрес Мускетти опубликовал в Twitter первый кадр из фильма «Оно 2», съемками которого он занимается.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Гаджеты
Сканеры Nokia начали принимать монеты и жвачки за отпечатки пальцев
После критики пользователей компания Nokia обновила систему сканера отпечатка пальца, но занизила порог чувствительности до такой степени, что он стал воспринимать посторонние предметы.
Обновлено вчера в 18:21