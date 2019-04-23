Экономика

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торговРИА Новости 03:46

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
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Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов

РИА Новости03:46

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