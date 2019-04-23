Экономика
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торговРИА Новости 03:46
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
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Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Политика
Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua.
Обновлено в 16:42
Общество
Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в Лондоне
Российский Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих особняков российских предпринимателей в Лондоне.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Происшествия
Бастрыкин рассказал о причинах стрельбы в керченском колледже
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал о причинах стрельбы, которую устроил в октябре 2018 года в керченском колледже студент Владислав Росляков.
Обновлено в 17:27
Политика
МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Гаджеты
ASUS Zephyrus M и Zephyrus G: игровые ноутбуки на чипах AMD и Intel с графикой NVIDIA Turing
Младшая модель Zephyrus G (GA502) построена на гибридном процессоре AMD Ryzen 7 3750H с четырьмя ядрами Zen+ и восемью потоками, который работает с частотой до 4,0 ГГц.
Обновлено в 14:47
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,3
В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,3. По данным Сейсмологического центра республики, подземные толчки зафиксированы в 23:15 по московскому времени в уезде Медог округа Ньингчи.
Обновлено в 17:41
Политика
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 08:50
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Политика
Порошенко решил участвовать в выборах в украинский парламент
Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия истекают в мае, заявил о намерении участвовать в парламентских выборах осенью текущего года, сообщил глава парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Артур Герасимов во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 16:21
Авто
Новый Mercedes GLE не доедет до России раньше осени
Вчера европейские дилеры официально начали принимать заказы на вседорожник Mercedes GLE нового поколения.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Политика
В штабе Зеленского планируют наказать виновных в конфликте в Донбассе
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.
Обновлено в 01:59
Политика
Глава Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку
Решение об отставке приняли депутаты на 35-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы 23 апреля.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Россия против США подготовит «тихих охотников»
Специалист заявил, что США планируют получить 28 подводных лодок типа Virginia, тогда как Россия — всего восемь субмарин проекта 885 «Ясень».
Обновлено в 17:18
Футбол
«Манчестер Юнайтед» летом может приобрести защитника «Челси» Джеймса
За женскую команду «МЮ» уже выступает сестра Джеймса Лорен. Нынешний контракт защитника с «Челси» рассчитан до лета 2022 года.
Обновлено в 17:45
Космос
Завершено проектирование новейшего российского самолёта Ил-96-500Т
Специалисты ПАО "Ил" закончили зскизное проектирование нового Ил-96-500Т Специалистами ПАО «Ил» (входит в ОАК) заканчивается разработка эскизного проекта самолета Ил-96-500Т.
Обновлено в 09:07
Политика
Президент Шри-Ланки после терактов решил уволить глав всех спецслужб
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена во вторник заявил, что до конца дня уволит глав всех ведомств, отвечающих за безопасность в стране.
Обновлено в 13:33
Общество
Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе
Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено в 15:08
Экономика
«Россети» направят на энергоснабжение Чечни около 19 млрд рублей
Компания «Россети» направит около 19 млрд рублей на повышение надежности энергоснабжения Чечни, в полном объеме средства поступят до 2024 года.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55