Экономика

Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движениеКоммерсантъ вчера в 18:17

Следует отметить, что основной кредитор господина Исмаилова, БМ-банк, предоставивший в 2012–2014 годах ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V так и не погашенные кредиты на сумму более $230 млн под его личные поручительства, сейчас пытается обратить взыскания и на иностранные активы экс-хозяина Черкизовского рынка.
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Московскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги

РБК01:34

Недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова будет выставлена на продажу,

Эхо Москвы01:30

Российская недвижимость Тельмана Исмаилова будет выставлена на торги

Ведомостивчера в 23:41

Элитная недвижимость «короля Черкизона» уйдет с молотка

URA.Ru00:33

Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение

Коммерсантъвчера в 18:17
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Обновлено вчера в 21:01
Политика

МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил и объяснился

Впоследствии глава японского внешнеполитического ведомства был вынужден объясниться.
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Шоу-бизнес

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Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
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Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
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Здоровье

Американские специалисты раскрыли способ избежать ранней смерти

Эксперты из американского колледжа кардиологов назвали способ, который поможет избежать ранней смерти.
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Экономика

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
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Футбол

«Реал» хочет отдать Бэйла в аренду

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Пять девушек задержали в сауне Иркутска за интимные услуги

Обновлено в 00:45
Общество

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Впервые вагоны массовой серии будут оборудованы душевыми кабинами.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Суд вынес приговор четверым подросткам, убившим инвалида на Урале

Обновлено в 01:04
Политика

Познер раскритиковал критиков демократии на Украине

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал критиков, полагающих, что на Украине не может быть демократии.
Обновлено в 00:44
Политика

Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля

Обновлено в 00:22
Общество

ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 16:37
Энергетика

Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено вчера в 07:24
Политика

Депутат Госдумы предложил обменять украинских моряков на Порошенко

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет предложил обменять украинских моряков, задержанных в России после инцидента в Керченском проливе, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

США вновь проигнорировали совещание по лагерю беженцев «Рукбан»

Обновлено вчера в 20:08
Здоровье

Названы способы снизить давление без лекарств

Например, DASH-диета может нормализовать давление у пациентов с умеренной гипертонией за две недели.
Обновлено вчера в 15:40
Авто

Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class

Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 08:11
Хоккей

Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбой

В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в родных стенах взяла верх над "Вашингтоном Кэпиталз" (5:2), передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Общество

Петербург стал одним из городов с лучшими парадами и салютами

Обновлено в 01:22
Политика

Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму

Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 20:52
Экономика

Счётная палата выявила в 2018 году нарушения почти на 773 млрд рублей

Счётная палата России опубликовала отчёт, в котором говорится, что ведомство выявило в прошлом году нарушения почти на 773 млрд рублей.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 310

Обновлено в 00:33
Энергетика

Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель

Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Госпитализирована певица Любовь Успенская

Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошел пожар в больнице

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Общество

Правительство предлагает обложить село налогами

Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.
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Тельман Марданович Исмаилов
Азербайджанский предприниматель
Предприниматель, финансист и меценат, ресторатор. Бывший владелец Черкизовского рынка, руководитель группы АСТ.
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Черкизовский рынок
Крупный вещевой рынок на востоке Москвы, существовавший с начала 1990-х годов по 2009 год на внешней стороне Малого кольца МЖД между Щёлковским шоссе, Сиреневым бульваром, Измайловским проездом и Измайловским шоссе и занимавший территорию более 49 гектаров. По данным «Федерации мигрантов России», на рынке трудилось более 100 тысяч человек, из которых, по данным Торговой палаты РФ, около 60 тысяч торговцев из КНР.
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