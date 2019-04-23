Экономика
Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движениеКоммерсантъ вчера в 18:17
Следует отметить, что основной кредитор господина Исмаилова, БМ-банк, предоставивший в 2012–2014 годах ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V так и не погашенные кредиты на сумму более $230 млн под его личные поручительства, сейчас пытается обратить взыскания и на иностранные активы экс-хозяина Черкизовского рынка.
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Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
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Здоровье
Американские специалисты раскрыли способ избежать ранней смерти
Эксперты из американского колледжа кардиологов назвали способ, который поможет избежать ранней смерти.
Обновлено в 01:23
Экономика
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
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Футбол
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Общество
РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками
Впервые вагоны массовой серии будут оборудованы душевыми кабинами.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Познер раскритиковал критиков демократии на Украине
Телеведущий Владимир Познер раскритиковал критиков, полагающих, что на Украине не может быть демократии.
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Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля
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Общество
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Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 16:37
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено вчера в 07:24
Политика
Депутат Госдумы предложил обменять украинских моряков на Порошенко
Депутат Государственной думы Михаил Шеремет предложил обменять украинских моряков, задержанных в России после инцидента в Керченском проливе, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 01:03
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США вновь проигнорировали совещание по лагерю беженцев «Рукбан»
Обновлено вчера в 20:08
Здоровье
Названы способы снизить давление без лекарств
Например, DASH-диета может нормализовать давление у пациентов с умеренной гипертонией за две недели.
Обновлено вчера в 15:40
Авто
Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class
Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
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Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 12:51
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 08:11
Хоккей
Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбой
В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в родных стенах взяла верх над "Вашингтоном Кэпиталз" (5:2), передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму
Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 20:52
Экономика
Счётная палата выявила в 2018 году нарушения почти на 773 млрд рублей
Счётная палата России опубликовала отчёт, в котором говорится, что ведомство выявило в прошлом году нарушения почти на 773 млрд рублей.
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Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 310
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Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес
Госпитализирована певица Любовь Успенская
Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошел пожар в больнице
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Правительство предлагает обложить село налогами
Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.
Обновлено вчера в 06:36