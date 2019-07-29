Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что другие клубы интересуются нападающим команды Пауло Дибалой.

Недвед заявил, что у «Ювентуса» есть предложения по Дибале

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