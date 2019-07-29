Футбол
Недвед заявил, что у «Ювентуса» есть предложения по ДибалеСпорт-Экспресс вчера в 17:01
Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что другие клубы интересуются нападающим команды Пауло Дибалой.
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Общество
Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах
В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.
Обновлено в 10:31
Политика
Генконсульство РФ направило ноту в МИД Украины из-за ареста танкера
Генеральное консульство России в Одессе во вторник, 30 июля, направило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного российского танкера.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Самаре загорелись два частных дома
Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:02
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено в 11:23
Авто
Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:18
Экономика
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое
С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на торгах во вторник, 30 июля, поднялся выше отметки в 71 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 12:17
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Гаджеты
Петербургских программистов обвинили в создании вируса-шпиона
Канада обвинила петербургских программистов в создании вируса под названием Monokle для смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 18:39
Здоровье
Психолог высказался о подверженных эмоциональному выгоранию людях
Ранее 30 июля сообщалось, что эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 10:41
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Кино
Машков назвал условие для возвращения на большие экраны
Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал условие, при котором вернется на большие экраны.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Житель Югры через суд добился права служить в армии
Житель Ханты-Мансийского автономного округа добился через суд права служить в армии после того, как военкомат отказал ему, сославшись на возбужденное ранее уголовное дело, следует из материалов городского суда Нижневартовска.
Обновлено в 12:08
Единоборства
Прощание с боксером Дадашевым состоится 4 августа в Петербурге
Прощание с российским боксером Максимом Дадашевым, который скончался в США в результате полученных во время поединка травм, пройдет 4 августа в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:11
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол
Агент Дибалы прилетел в Англию на переговоры с «Манчестер Юнайтед»
По информации журналиста Фабрицио Романо, агент 25-летнего футболиста прилетел в Англию для того, чтобы обсудить детали контракта клиента с "красными дьяволами".
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»
29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Авто
УАЗ намерен возобновить работу над кроссовером УАЗ-3170
Компания УАЗ намерена возобновить работу над выпуском нового внедорожника.
Обновлено в 11:47
Футбол
ЦСКА объявил о переходе защитника Чернова в «Крылья Советов»
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова рассказала, как от нее уходил муж
Звезда рассказала о самом наболевшем – потере сына Андрея, а также расставании с мужем Сергеем Безруковым.
Обновлено в 10:10
Теннис
Шарапова выступит на турнире в Торонто
Обновлено в 12:17
Происшествия
Столичный главк МВД, по некоторым данным, приказал полицейским изменить свои данные в соцсетях после акции 27 июля
Среди главных требований к столичным полицейским от руководства – удаление из соцсетей фотографий, где можно разглядеть лицо, утверждает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 12:00
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23