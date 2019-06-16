Футбол
Недвед ведёт переговоры по возможным трансферам Погба и де ЛигтаЧемпионат 00:20
По сведениям итальянских СМИ, вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед уехал в Монте-Карло для проведения переговоров с известным агентом Мино Райолой по возможным трансферам французского хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и голландского защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:58, Вашингтон
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Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
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Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
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Авто
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Практика показывает, что даже дорогая и современная автосигнализация — не панацея от угона.
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В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
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На парад чемпионов в Сент-Луисе пришло 500 тысяч человек
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Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
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Обновлено вчера в 16:55
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Общество
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Обновлено вчера в 11:24
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Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
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Экономика
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Обновлено вчера в 01:43
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Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith
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