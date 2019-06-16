Футбол
Недвед ведёт переговоры по возможным трансферам Погба и де ЛигтаЧемпионат 00:20
По сведениям итальянских СМИ, вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед уехал в Монте-Карло для проведения переговоров с известным агентом Мино Райолой по возможным трансферам французского хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и голландского защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Происшествия
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Происшествия
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В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
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Результаты опроса показали, что Санкт-Петербург (20% опрошенных) занял второе место по популярности у медтуристов в мире, уступив израильскому городу.
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Согласно опросу, 47% британцев полагают, что Джонсону удастся победить лейбористов, а также Партию Brexit на предстоящих парламентских выборах.
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Религия
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Обновлено вчера в 22:47
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Xiaomi закрывает программу бета-тестирования MIUI для всех устройств
Компания Xiaomi объявила о скором закрытии глобальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI.
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Названа средняя стоимость банкета на школьный выпускной в Петербурге
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Обновлено вчера в 16:55
Общество
Как открыть знания народу
Ученые ищут способы не платить издательствам за научный контент На минувшей неделе международная общественная организация Coalition S, борющаяся за право бесплатного общественного доступа к научным публикациям, представила своих амбассадоров.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко в Snapchat превратилась в Александра Ревву
Регина Тодоренко решила протестировать популярное мобильное приложение Snapchat на себе.
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Общество
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Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
У пассажирского поезда Брянск-Москва на ходу отцепился вагон
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В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18