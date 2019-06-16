Футбол

Недвед ведёт переговоры по возможным трансферам Погба и де ЛигтаЧемпионат 00:20

По сведениям итальянских СМИ, вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед уехал в Монте-Карло для проведения переговоров с известным агентом Мино Райолой по возможным трансферам французского хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и голландского защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
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Павел Недвед
Чешский футболист
Чешский футболист. Один из самых успешных чешских футболистов в истории, игравший в итальянском чемпионате за «Лацио» и «Ювентус» и выигравший с ними множество трофеев. Считается одним из сильнейших полузащитников своего времени, и был удостоен за свою игру Золотого Мяча 2003 года, как лучший игрок сезона. Был известен своей выносливостью и удачными фланговыми проходами. Болельщиками «Ювентуса» был прозван за это «Чешской Фурией». Недвед завершил карьеру игрока в 2009 году после 19 проведённых сезонов в профессиональном футболе. Был признан лучшим игроком в истории чемпионата Чехии.
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