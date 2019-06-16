Недвед ведёт переговоры по возможным трансферам Погба и де ЛигтаЧемпионат 00:20

По сведениям итальянских СМИ, вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед уехал в Монте-Карло для проведения переговоров с известным агентом Мино Райолой по возможным трансферам французского хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и голландского защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

Недвед ведёт переговоры по возможным трансферам Погба и де Лигта

Происшествия Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.

Шоу-бизнес 14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет 14-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет. Юная модель посетила показ мужской коллекции Dolce&Gabbana.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.

Футбол Джанлуиджи Буффон назвал причину ухода из «ПСЖ» Голкипер Джанлуиджи Буффон недавно покинул «ПСЖ». Вратарь объяснил причину своего ухода из команды.

Единоборства Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.

Религия Екатеринбуржцы выберут место для храма после ЕДГ Опрос, который поможет определить место для строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге, проведут в середине сентября.

Общество В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех» Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.

Путешествия Петербург стал вторым в мире по популярности для медицинского туризма Результаты опроса показали, что Санкт-Петербург (20% опрошенных) занял второе место по популярности у медтуристов в мире, уступив израильскому городу.

Политика Отношение британцев к Борису Джонсону показал опрос Согласно опросу, 47% британцев полагают, что Джонсону удастся победить лейбористов, а также Партию Brexit на предстоящих парламентских выборах.

Гаджеты Xiaomi закрывает программу бета-тестирования MIUI для всех устройств Компания Xiaomi объявила о скором закрытии глобальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI.

Общество Названа средняя стоимость банкета на школьный выпускной в Петербурге В Петербурге банкет на выпускной обойдется в 53,2 тыс. рублей, то есть дешевле, чем в Москве, но дороже, чем в среднем по стране.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Общество Как открыть знания народу Ученые ищут способы не платить издательствам за научный контент На минувшей неделе международная общественная организация Coalition S, борющаяся за право бесплатного общественного доступа к научным публикациям, представила своих амбассадоров.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко в Snapchat превратилась в Александра Ревву Регина Тодоренко решила протестировать популярное мобильное приложение Snapchat на себе.

Общество Желавших уехать в Канаду россиян переселят Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".

Происшествия Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".

Финансы Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.

Происшествия У пассажирского поезда Брянск-Москва на ходу отцепился вагон У пассажирского поезда в Москву вчера при отправлении со станции Брянск - Орловский отцепился вагон.