Футбол

Недвед поговорит с Райолой о трансферах Погба и де ЛигтаSoccer.ru 02:12

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед сегодня вылетает в Монте-Карло, где встретится с известным агентом Мино Райолой, сообщает La Gazzetta dello Sport и Tuttosport. В первую очередь Недвед намерен обсудить трансфер полузащитника МЮ Поля Погба.
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«Ювентус» намерен вернуть Погба. «МЮ» хочет 150 млн евро

Sports.ru04:42

Легенда «Ювентуса» намерен вернуть игрока

Газета.Ruвчера в 20:18

СМИ: Недвед проведет переговоры с Райолой по трансферам де Лигта и Погба

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«Ювентус» ведёт переговоры по Де Лигту и Погбе

Sport.ru01:44

Недвед ведёт переговоры по возможным трансферам Погба и де Лигта

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СМИ: Недвед проведет переговоры с Райолой по Погба и де Лигту

Спорт-Экспрессвчера в 23:51

Недвед отправился на переговоры с Райолой по Погба и Де Лигту

Sport24.ru01:30
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Павел Недвед
Чешский футболист
Чешский футболист. Один из самых успешных чешских футболистов в истории, игравший в итальянском чемпионате за «Лацио» и «Ювентус» и выигравший с ними множество трофеев. Считается одним из сильнейших полузащитников своего времени, и был удостоен за свою игру Золотого Мяча 2003 года, как лучший игрок сезона. Был известен своей выносливостью и удачными фланговыми проходами. Болельщиками «Ювентуса» был прозван за это «Чешской Фурией». Недвед завершил карьеру игрока в 2009 году после 19 проведённых сезонов в профессиональном футболе. Был признан лучшим игроком в истории чемпионата Чехии.
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