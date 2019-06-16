Недвед поговорит с Райолой о трансферах Погба и де ЛигтаSoccer.ru 02:12

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед сегодня вылетает в Монте-Карло, где встретится с известным агентом Мино Райолой, сообщает La Gazzetta dello Sport и Tuttosport. В первую очередь Недвед намерен обсудить трансфер полузащитника МЮ Поля Погба.

Недвед поговорит с Райолой о трансферах Погба и де Лигта

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