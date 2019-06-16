Футбол
Недвед отправился на переговоры с Райолой по Погба и Де ЛигтуSport24.ru 01:30
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед уехал в Монте-Карло для проведения переговоров с агентом Мино Райолой по поводу перехода двух его клиентов в туринский клуб. Речь идет о хавбеке «Манчестер Юнайтед» Поле Погба и защитнике «Аякса» Маттейсе Де Лигте, сообщает Tuttosport.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:29, Вашингтон
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