Футбол

Недвед отправился на переговоры с Райолой по Погба и Де ЛигтуSport24.ru 01:30

3 фото
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед уехал в Монте-Карло для проведения переговоров с агентом Мино Райолой по поводу перехода двух его клиентов в туринский клуб. Речь идет о хавбеке «Манчестер Юнайтед» Поле Погба и защитнике «Аякса» Маттейсе Де Лигте, сообщает Tuttosport.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Недвед проведет переговоры с Райолой по Погба и де Лигту

Спорт-Экспрессвчера в 23:51

СМИ: Недвед проведет переговоры с Райолой по трансферам де Лигта и Погба

Sportbox.RU01:56

Недвед отправился на переговоры с Райолой по Погба и Де Лигту

Sport24.ru01:30

Недвед ведёт переговоры по возможным трансферам Погба и де Лигта

Чемпионат00:20

СМИ: Недвед проведет переговоры с Райолой по трансферам де Лигта и Погба

Матч ТВ01:56

«Ювентус» ведёт переговоры по Де Лигту и Погбе

Sport.ru01:44

Легенда «Ювентуса» намерен вернуть игрока

Газета.Ruвчера в 20:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:29, Вашингтон
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы

Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Авто

В России увеличилась цена на кроссовер DFM AX7

Под капотом китайского кроссовера установлен 2-литровый мотор с мощностью 140 л.с. Во всех предложенных версиях DFM AX7 предлагается только с системой переднего привода.
Обновлено в 02:19
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме

Обновлено вчера в 22:43
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами

Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено 14 июня в 14:42
Кино

Умер знаменитый режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

На Украине ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

Компания «Укртранснафта» за два дня обнаружила и ликвидировала две незаконные врезки в трубопровод «Дружба».
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие

Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой

За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено вчера в 10:33
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье

Обновлено вчера в 09:53
Футбол

Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»

Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено вчера в 14:57
Хоккей

На чемпионский парад «Сент-Луиса» пришло 500 тысяч человек

Ранее губернатор штат Миссури Майк Парсон объявил официальным указом, что 15 июня 2019 года станет днем команды «Сент-Луис Блюз» во всем штате.
Обновлено в 01:17
Политика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено 14 июня в 05:47
Общество

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Политика

Более 100 тысяч иностранных туристов посетили Крым с начала года

Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Обновлено в 00:08
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено вчера в 14:32
Единоборства

Тайсон Фьюри победил Шварца во втором раунде техническим нокаутом

В конце второго раунда британец отправил своего оппонента в нокдаун, а затем обрушил на него такой град, оставшихся безответными, ударов, что судья вынужден был остановить бой и присудить немцу поражение техническим нокаутом ввиду явного преимущества Фьюри.
Обновлено в 01:43
Политика

Наследный принц Саудовской Аравии обвинил в атаке на танкеры Иран

Ранее власти США и Великобритании возложили ответственность за нападение на танкеры в Оманском заливе на Иран.
Обновлено в 00:06
Политика

В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России

Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Общество

Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году

Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено вчера в 20:04
Наука

В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено 13 июня в 03:25
Политика

Первые российские паспорта выданы жителям Донбасса

Обновлено 14 июня в 12:29
Общество

Бизнес в декрете: пять семей, которые делают деньги на сне младенцев, котиках и детских волосах

Обновлено в 02:07
Технологии

Запущен сайт для превращения каракулей в реалистичные пейзажи

Обновлено вчера в 06:22
Кино

На «Кинотавре» презентовали фильм «Вторжение» Федора Бондарчука

Официальная премьера "Вторжения" состоится только в начале 2020 года, однако в рамках проходящего в Сочи "Кинотавра" был показан трейлер ленты.
Обновлено вчера в 12:48
Армия и оружие

В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57

Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших самолетов, однако для противостояния современным истребителям типа Су-57 ему нужна серьезная модернизация, пишет The National Interest.
Обновлено в 00:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Павел Недвед
Чешский футболист
Чешский футболист. Один из самых успешных чешских футболистов в истории, игравший в итальянском чемпионате за «Лацио» и «Ювентус» и выигравший с ними множество трофеев. Считается одним из сильнейших полузащитников своего времени, и был удостоен за свою игру Золотого Мяча 2003 года, как лучший игрок сезона. Был известен своей выносливостью и удачными фланговыми проходами. Болельщиками «Ювентуса» был прозван за это «Чешской Фурией». Недвед завершил карьеру игрока в 2009 году после 19 проведённых сезонов в профессиональном футболе. Был признан лучшим игроком в истории чемпионата Чехии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное