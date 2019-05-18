Футбол
Аллегри ушел из «Ювентуса» из-за НедведаСпорт день за днем 05:54
По информации источника, Недвед был не согласен с позицией Аллегри о необходимости «Ювентусу» серьезно обновить состав команды. Также Недвед поставил ультиматум Аньелли, если Аллегри не покинет свой пост, то уйдет он сам.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 08:54, Ашберн
Политика
Володин предположил, что у Зеленского начинается деменция
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".
Обновлено в 07:56
Хоккей
Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).
Обновлено в 08:35
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Россия придумала историю для Украины, а Киеву нужно пересмотреть отношение к националисту Степану Бандере, чья запрещенная в России экстремистская ОУН-УПА воевала на стороне войск Третьего рейха против СССР, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими коллегами.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
США начнут платить партнерам за отказ от российского оружия
Власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.
Обновлено в 06:20
Общество
Антонио Бандерас в Каннах показал мощный пресс
Педро Альмодовар привез в Канны свой новый шедевр (оценят ли критики "Боль и славу", еще узнаем, но разве можно называть его работы иначе).
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
В МИД Ирана заявили, что страна не желает войны
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не желает войны.
Обновлено в 07:17
Общество
Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве
Обновлено в 07:52
Музыка
Ержан Максим: «На Первом все продано»
Ранее мать Ержана высказалась об отмене результатов конкурса.
Обновлено в 07:48
Политика
Проевропейский марш «Польша в Европе» начался в Варшаве
По улицам Варшавы проходит проевропейский марш "Польша в Европе". Об этом в субботу, 18 мая, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 16:09
Здоровье
Дневной сон поможет снизить риски инфаркта и инсульта
Учёные заявили, что сон днём снижает риски инфаркта и инсульта и в целом полезен длля здоровья.
Обновлено в 06:15
Футбол
Зидан объяснил, почему сделал сына вторым вратарем, а не Лунина
Руководство Реала настаивает на том, чтобы вторым вратарем команды был украинец Андрей Лунин, который на правах аренды в этом сезоне играет в Леганесе.
Обновлено в 07:27
Спорт
Шубенков стал третьим на этапе «Бриллиантовой лиги»
Обновлено в 08:44
Политика
Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно
Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.
Обновлено в 07:06
Политика
Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях пилота и экипажа SSJ-100
Росавиация представила документ о действиях командира и экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится копия текста.
Обновлено вчера в 12:35
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Общество
Прощание с Сергеем Доренко началось в Москве
Церемония прощания с Сергеем Доренко проходит на Троекуровском кладбище. Сразу после неё тело известного журналиста будет кремировано.
Обновлено вчера в 04:15
Происшествия
У бывших чекистов изъяли 12 миллиардов рублей
Правоохранители изъяли на трёх квартирах полковника ФСБ Кирилла Черкалина наличные деньги и драгоценности на 12 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 10:32
Общество
В Крыму почтили память жертв депортации
В Крыму проходят траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации.
Обновлено в 08:00
Спорт
Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения
18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.
Обновлено в 06:59
Происшествия
На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП
Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Спорт
Одом: перед ОИ-2004 прошел допинг-тест с помощью поддельных гениталий
Двукратный чемпион НБА американский баскетболист Ламар Одом признался, что перед Олимпийскими играми 2004 года в Афинах обманул допинг-инспектора с помощью накладных гениталий.
Обновлено в 01:12
Политика
Пушков назвал слова Зеленского о возвращении Крыма белибердой
Российский сенатор Алексей Пушков считает «риторической белибердой» обещания избранного президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Белоруссия создает аналог российского «Искандер-М»
Обновлено в 07:46