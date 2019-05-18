Футбол

Аллегри ушел из «Ювентуса» из-за НедведаСпорт день за днем 05:54

По информации источника, Недвед был не согласен с позицией Аллегри о необходимости «Ювентусу» серьезно обновить состав команды. Также Недвед поставил ультиматум Аньелли, если Аллегри не покинет свой пост, то уйдет он сам.
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Стало известно, из-за кого Аллегри покинул «Ювентус»

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Стал известен повлиявший на уход Аллегри из «Ювентуса» руководитель

Газета.Ru05:02

СМИ сообщили о вражде Недведа с Аллегри

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Недвед стал главным инициатором ухода Аллегри

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Вице-президент «Ювентуса» Недвед стал главным инициатором ухода Аллегри

Sport24.ru03:59

Недвед стал инициатором ухода Аллегри с поста главного тренера «Ювентуса»

Чемпионат04:22

У Аллегри были разногласия с Недведом и Паратичи из-за контракта и трансферов

Sports.ru06:12
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В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).
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76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
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Футбол

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Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
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Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
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Прощание с Сергеем Доренко началось в Москве

Церемония прощания с Сергеем Доренко проходит на Троекуровском кладбище. Сразу после неё тело известного журналиста будет кремировано.
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Павел Недвед
Чешский футболист
Чешский футболист. Один из самых успешных чешских футболистов в истории, игравший в итальянском чемпионате за «Лацио» и «Ювентус» и выигравший с ними множество трофеев. Считается одним из сильнейших полузащитников своего времени, и был удостоен за свою игру Золотого Мяча 2003 года, как лучший игрок сезона. Был известен своей выносливостью и удачными фланговыми проходами. Болельщиками «Ювентуса» был прозван за это «Чешской Фурией». Недвед завершил карьеру игрока в 2009 году после 19 проведённых сезонов в профессиональном футболе. Был признан лучшим игроком в истории чемпионата Чехии.
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