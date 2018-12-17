Футбол

Недвед: «„Ювентусу“ достался сильный соперник»
Soccer.ru
09:21

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии турнира «Ювентусу» предстоит сыграть с мадридским «Атлетико».
Soccer.ru09:21

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Недвед: «„Ювентусу“ достался сильный соперник»

Soccer.ru09:21

Недвед: «Ювентусу» не повезло со жребием, «Атлетико» тяжело противостоять

Чемпионат08:15

Павел Недвед: Нам досталась лучшая команда из занявших вторые места

Советский спорт06:48

Павел Недвед: «„Ювентусу“ досталась сильнейшая команда из числа занявших вторые места»

Sports.ru06:50

Недвед: «„Ювентусу“ достался самый сильный соперник из возможных»

Sport24.ru06:44
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Футбол

«Зенит» и «Краснодар» узнают соперников в плей-офф Лиги Европы

Обновлено вчера в 16:08
Футбол

Защитник «Барселоны» Фермален получил очередную травму

Бельгийский защитник "Барселоны" Томас Фермален получил надрыв правой икроножной мышцы в недавнем матче с "Леванте" (5:0). Он выбыл из строя на месяц.
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Ибрагимович сообщил, что остается в MLS

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сообщил, что он останется в команде и на следующий сезон.
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Футбол

В понедельник Айртон станет футболистом «Спартака»

Обновлено вчера в 14:21
Футбол

Китайский клуб предложил «Барселоне» 65 млн евро за Малкома

По информации As, сразу несколько китайских клубов интересуются 21-летним бразильцем, один из них предложил за Малкома 65 миллионов евро.
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Кононов рассказал об акциях против Глушакова

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов выразил своё отношение к акциям болельщиков против капитана команды Дениса Глушакова.
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Футбол

«Бавария» и «Ливерпуль» впервые в истории встретятся в Лиге чемпионов

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бавария» на этой стадии сыграет с «Ливерпулем».
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Футбол

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира

"Торпедо" проведет товарищеский матч с английским "Шеффилдом" - старейшим клубом мира. Об этом сообщает официальный сайт торпедовцев.
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ФК «Тосно» официально признан банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал футбольный клуб «Тосно» банкротом.
Обновлено в 07:13
Футбол

«Зенит», «МЮ» и «Рома» претендуют на полузащитника «Стяуа» Мана

Как утверждает DigiSport, на 20-летнего полузащитника претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фенербахче» и «Андерлехт».
Обновлено в 09:25
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Аршавин заявил о пользе Кокорина и Мамаева на футбольном поле

Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев принесут больше пользы обществу на футбольном поле, чем за решеткой.
Обновлено в 07:59
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Моуринью: Погба не претендовал на место в основе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, почему полузащитник Поль Погба не вышел на поле в игре с "Ливерпулем" (1:3).
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов оценил шансы команды на чемпионство в текущем сезоне.
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«Рома» и один российский клуб проявляют интерес к Барриосу

Как сообщает Footboom, колумбийский футболист попал в сферу интересов «Ромы» и российского клуба, однако его название не называется.
Обновлено в 08:14
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Гаттузо: распродажа игроков? Упакуем их и отправим

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо с юмором опроверг информацию о продаже футболистов в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 10:32
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Павел Недвед
Чешский футболист
Чешский футболист. Один из самых успешных чешских футболистов в истории, игравший в итальянском чемпионате за «Лацио» и «Ювентус» и выигравший с ними множество трофеев. Считается одним из сильнейших полузащитников своего времени, и был удостоен за свою игру Золотого Мяча 2003 года, как лучший игрок сезона. Был известен своей выносливостью и удачными фланговыми проходами. Болельщиками «Ювентуса» был прозван за это «Чешской Фурией». Недвед завершил карьеру игрока в 2009 году после 19 проведенных сезонов в профессиональном футболе. Был признан лучшим игроком в истории чемпионата Чехии.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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