Футбол

Недвед: «„Ювентусу“ достался сильный соперник»
Soccer.ru
09:21

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии турнира «Ювентусу» предстоит сыграть с мадридским «Атлетико».
Soccer.ru09:21

Подробнее о событии

Недвед: «Нам понадобится удача, чтобы пройти „Атлетико“»

Eurosport.ru11:55

Недвед: «„Ювентусу“ достался сильный соперник»

Soccer.ru09:21

Недвед: «Ювентусу» не повезло со жребием, «Атлетико» тяжело противостоять

Чемпионат08:15

Павел Недвед: Нам досталась лучшая команда из занявших вторые места

Советский спорт06:48

Павел Недвед: «„Ювентусу“ досталась сильнейшая команда из числа занявших вторые места»

Sports.ru06:50

Недвед: «„Ювентусу“ достался самый сильный соперник из возможных»

Sport24.ru06:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Байером»

Обновлено в 09:21
Футбол

Гендиректор «Локомотива» покинет клуб до конца 2018 года

Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус покинет клуб до конца 2018 года, сообщает "Спорт Бизнес-Онлайн".
Обновлено в 12:48
Футбол

Луис пропустит около трех недель из-за травмы

Защитник «Атлетико» Филипе Луис получил травму задней поверхности бедра и пропустит около трех недель.
Обновлено в 12:55
Футбол

В понедельник Айртон станет футболистом «Спартака»

Обновлено вчера в 14:21
Футбол

Клопп: Я с нетерпением жду новой встречи с «Баварией»

Обновлено в 09:10
Футбол

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира

"Торпедо" проведет товарищеский матч с английским "Шеффилдом" - старейшим клубом мира. Об этом сообщает официальный сайт торпедовцев.
Обновлено в 09:37
Футбол

Кононов рассказал об акциях против Глушакова

Обновлено в 10:56
Футбол

Кириченко и Томаров получили лицензию категории Pro

Главный тренер ФК "Уфа" Дмитрий Кириченко и руководитель аналитического отдела Сергей Томаров успешно сдали выпускные экзамены на получение тренерской лицензии категории Pro! pic.twitter.com/nvNrRzStDL – ФК УФА (@UfaFc) 17 декабря 2018 г. Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.
Обновлено в 12:25
Футбол

Ибрагимович дал понять, что останется в MLS

Обновлено в 09:49
Футбол

Китайский клуб предложил «Барселоне» 65 млн евро за Малкома

По информации As, сразу несколько китайских клубов интересуются 21-летним бразильцем, один из них предложил за Малкома 65 миллионов евро.
Обновлено в 03:40
Футбол

Симеоне: «Уже 2 000 раз говорил, что однажды точно вернусь в „Интер“»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в очередной раз заявил, что однажды будет работать в миланском «Интере», за который он выступал в качестве футболиста с 1997 по 1999 годы.
Обновлено в 04:56
Футбол

Футбольный клуб «Тосно» официально признан банкротом

В понедельник объявлено, что футбольный клуб официально признан банкротом.
Обновлено в 07:46
Футбол

Гарри Кейн: Мы знаем, что способны победить «Боруссию»

Нападающий Тоттенхэма Гарри Кейн прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой английская команда сыграет с дортмундской Боруссией.
Обновлено в 11:31
Футбол

«Зенит», «МЮ» и «Рома» претендуют на полузащитника «Стяуа» Мана

Как утверждает DigiSport, на 20-летнего полузащитника претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фенербахче» и «Андерлехт».
Обновлено в 09:25
Футбол

Де Лигт выиграл премию Golden Boy

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт выиграл премию Golden Boy, сообщает Tuttosport.
Обновлено вчера в 22:14
ещё по теме
Павел Недвед
Чешский футболист
Чешский футболист. Один из самых успешных чешских футболистов в истории, игравший в итальянском чемпионате за «Лацио» и «Ювентус» и выигравший с ними множество трофеев. Считается одним из сильнейших полузащитников своего времени, и был удостоен за свою игру Золотого Мяча 2003 года, как лучший игрок сезона. Был известен своей выносливостью и удачными фланговыми проходами. Болельщиками «Ювентуса» был прозван за это «Чешской Фурией». Недвед завершил карьеру игрока в 2009 году после 19 проведенных сезонов в профессиональном футболе. Был признан лучшим игроком в истории чемпионата Чехии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное