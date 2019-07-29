Туринский "Ювентус" получил несколько предложений по трансферу аргентинского вингера Пауло Дибалы. Об этом рассказал вице-президент клуба Павел Недвед.

Недвед: «„Ювентус“ получил несколько предложений по Дибале»

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