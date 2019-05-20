Футбол

Недвед: «Не было ни одной причины увольнения Аллегри»Sport24.ru 02:43

Аллегри выиграл 11 трофеев, почти все, что мы просили от него, поэтому он заслуживает только похвалы и отличного прощания. Не было ни одной причины увольнения Аллегри, этот опыт просто подошел к естественному концу.
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«Ювентус» не торопится с поиском нового тренера клуба

Газета.Ru04:45

Руководство «Ювентуса» еще не определилось с преемником Аллегри

Матч ТВ04:25

Недвед сообщил, что в «Ювентусе» еще не приняли решение о новом главном тренере

Спорт-Экспресс03:40

Руководство «Ювентуса» еще не определилось с преемником Аллегри

Sportbox.RU04:25

Павел Недвед: Причин для увольнения Аллегри не было

Советский спорт04:21

В «Ювентусе» сообщили, что не делали предложения ни одному тренеру

Sport24.ru03:33

Недвед: «„Ювентус“ еще не решил, кто будет новым тренером»

Soccer.ruвчера в 17:22
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Происшествия

После недели протестов в полиции Екатеринбурга остаются 29 человек

После недели протестов в спецприемнике екатеринбургской полиции находятся 29 человек, задержанных в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 05:20
Общество

Студента УрГУПСа отчислили за участие в акции против возведения храма

Обновлено вчера в 07:12
Авто

В Калининграде стартовало производство Ford F-Max

Ford Trucks приступил к сборке седельных тягачей Ford F-Max на заводе «Автотор» в Калининграде.
Обновлено в 04:58
Спорт

Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой

Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Защита Кокорина обжаловала приговор

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Политика

В Кремле уточнили, когда Путин поздравит Зеленского

Президент РФ Владимир Путин направит поздравление Владимиру Зеленскому со вступлением в должность президента Украины, когда увидит первые успехи в налаживании двусторонних отношений, а также в нормализации обстановки на Донбассе.
Обновлено в 05:21
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой

Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Экономика

Антипинский НПЗ подал на банкротство

18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной

В Сети появились данные о расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Информацию прокомментировал музыкальный продюсер.
Обновлено в 03:13
Кино

Чем закончилась «Игра престолов»

RT посмотрел серию и выяснил, о чём именно говорил писатель и чем закончилась легендарная «Игра престолов».
Обновлено в 02:28
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

Обновлено в 04:50
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные фотографии

В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в инстаграме появились новые семейные фотографии, с помощью которых Кейт и Уильям проанонсировали ежегодную садовую выставку Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве

Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено 18 мая в 20:57
Политика

Песков прокомментировал «российский скандал» в Австрии

Россия не имеет никакого отношения к скандалу в Вене с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:22
Футбол

Дмитрий Аленичев попрощался с «Енисеем»

В воскресенье красноярцы вничью сыграли последний домашний матч в РПЛ (2:2). Во время пресс-конференции Аленичев поблагодарил болельщиков «Енисея» за активную поддержку футболистов.
Обновлено в 05:30
Политика

Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главной задачей

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Экономика

Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников

Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
Обновлено в 03:01
Здоровье

ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа

Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила в суд города Уппсала запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество

Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав

Обновлено вчера в 08:20
Политика

Зеленский призвал отменить депутатскую неприкосновенность

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, сообщает в понедельник, 20 мая, «РИА Новости».
Обновлено в 04:10
Наука

Мохнатый шмель покидает Америку. Опылять поля будут дроны

Эпоха гербицидов и пестицидов В начале нулевых в США заметили, что количество медоносных пчел существенно сократилось.
Обновлено в 01:00
Кино

Финал «Игры престолов»: чем завершилась киносага и что пошло не так

Обновлено в 01:20
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Павел Недвед
Чешский футболист
Чешский футболист. Один из самых успешных чешских футболистов в истории, игравший в итальянском чемпионате за «Лацио» и «Ювентус» и выигравший с ними множество трофеев. Считается одним из сильнейших полузащитников своего времени, и был удостоен за свою игру Золотого Мяча 2003 года, как лучший игрок сезона. Был известен своей выносливостью и удачными фланговыми проходами. Болельщиками «Ювентуса» был прозван за это «Чешской Фурией». Недвед завершил карьеру игрока в 2009 году после 19 проведённых сезонов в профессиональном футболе. Был признан лучшим игроком в истории чемпионата Чехии.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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