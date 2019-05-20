Недвед: «Не было ни одной причины увольнения Аллегри»Sport24.ru 02:43

Аллегри выиграл 11 трофеев, почти все, что мы просили от него, поэтому он заслуживает только похвалы и отличного прощания. Не было ни одной причины увольнения Аллегри, этот опыт просто подошел к естественному концу.

Недвед: «Не было ни одной причины увольнения Аллегри»

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