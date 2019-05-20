Футбол

Недвед: «Не было ни одной причины увольнения Аллегри»Sport24.ru 02:43

Аллегри выиграл 11 трофеев, почти все, что мы просили от него, поэтому он заслуживает только похвалы и отличного прощания. Не было ни одной причины увольнения Аллегри, этот опыт просто подошел к естественному концу.
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«Ювентус» не торопится с поиском нового тренера клуба

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Павел Недвед: Причин для увольнения Аллегри не было

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Недвед сообщил, что в «Ювентусе» еще не приняли решение о новом главном тренере

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Политика

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В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
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Чешский футболист
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Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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