Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержкиLenta.ru 01:15

Чиновники из других регионов предлагают не выдавать пособие тем, кто владеет яхтой, снегоходом, большими квартирами и другим дорогим имуществом. Также выплат могут лишиться россияне, которые отказались устраиваться на работу или развивать подсобное хозяйство по условиям социального контракта.
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с чего всё началось

Бедность не порог: «ленивых» малоимущих предложили лишить господдержки

В Томской области тоже не хотят помогать недостаточно замотивированным разбогатеть бедным: там полагают, что стоит отказывать в помощи гражданам, если они не выполнили условие соцконтракта (то есть воспользовались пособием, но, например, не прошли курс повышения квалификации, не устроились на работу или не смогли развить подсобное хозяйство).
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