Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержкиLenta.ru 01:15
Чиновники из других регионов предлагают не выдавать пособие тем, кто владеет яхтой, снегоходом, большими квартирами и другим дорогим имуществом. Также выплат могут лишиться россияне, которые отказались устраиваться на работу или развивать подсобное хозяйство по условиям социального контракта.
Читать в источнике
Оценить731
с чего всё началось
В Томской области тоже не хотят помогать недостаточно замотивированным разбогатеть бедным: там полагают, что стоит отказывать в помощи гражданам, если они не выполнили условие соцконтракта (то есть воспользовались пособием, но, например, не прошли курс повышения квалификации, не устроились на работу или не смогли развить подсобное хозяйство).Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:23, Вашингтон
Происшествия
Путину доложили про ситуацию в Чемодановке
Обновлено в 07:05
Здоровье
В Кузбассе ввели карантин из-за смертельно опасной болезни
По факту обнаружения болезни личное подсобное хозяйство объявили эпизоотическим очагом, а в деревне ввели карантин на неопределённый срок.
Обновлено в 01:03
Энергетика
Медведев поручил проверить рост цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Происшествия
12 мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Турции
В результате крушения лодки с нелегальными мигрантами у берегов Турции погибли не менее 12 человек. Об этом сообщает издание Daily Sabah.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Алсу назначили повышенную пенсию
Обновлено в 06:00
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Экономика
В «Тинькофф» призвали сотрудников не называть свое место работы банком
Как сообщает газета «Ведомости», свои соображения о сущности «Тинькофф банка» разослал в письме сотрудникам его председатель правления.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Невестка певицы: «Людмила Зыкина украла моих детей»
Обновлено в 07:04
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Здоровье
Названы пять эмоций, которые сильнее всего подрывают здоровье
Эксперты назвали пять эмоций, подверженность которым может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает МедикФорум.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»
В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США
Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Зеленский порассуждал об исходе суда по делу о роспуске Рады
Глава государства считает, что Конституционный суд (КС), который в данный момент рассматривает вопрос о соответствии этого указа Основному закону Украины, встанет на его сторону.
Обновлено в 09:04
Политика
Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну
Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк рассказал, что уехал из республики ради безопасности семьи.
Обновлено в 05:16
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Здоровье
Зарплаты главных врачей в Приморье привяжут к исполнению нацпроекта «Здоровье»
Главные врачи учреждений здравоохранения Приморского края могут потерять в зарплате, если их больницы и поликлиники не достигнут целевых показателей по оказанию медицинской помощи.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Общество
Школьник из Астрахани получил ноль по ЕГЭ из-за «неправильной» ручки
Результаты ЕГЭ по математике выпускника астраханской гимназии № 3 Артема Ярового не были засчитаны экспертной комиссией.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Футбол
Ринат Билялетдинов: Покупка Камболова – это удача для «Краснодара»
Купить игрока с российским паспортом, который вызывается в сборную, это удача. Напомним, 29-летний Камболов стал игроком Краснодара 10 июня.
Обновлено в 04:56
Происшествия
СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным
Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Религия
У спасателей МЧС появится собственный храм в Москве
Обновлено в 09:06
Авто
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana
Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-ступенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.
Обновлено в 06:05
Общество
Суд вдвое сократил срок ареста соратнику Навального Леониду Волкову
Мосгорсуд вдвое сократил срок административного ареста бывшему руководителю штаба Алексея Навального Леониду Волкову, написал в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF
Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»
Обновлено в 06:59