Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержкиLenta.ru 01:15
Чиновники из других регионов предлагают не выдавать пособие тем, кто владеет яхтой, снегоходом, большими квартирами и другим дорогим имуществом. Также выплат могут лишиться россияне, которые отказались устраиваться на работу или развивать подсобное хозяйство по условиям социального контракта.
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с чего всё началось
Бедные граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, могут прокормиться с их помощью и не нуждаются в государственных пособиях. К таким выводам пришли некоторые представители региональных властей в рамках реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих, выяснили «Известия».Известиявчера в 17:01
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