Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержкиLenta.ru 01:15

Чиновники из других регионов предлагают не выдавать пособие тем, кто владеет яхтой, снегоходом, большими квартирами и другим дорогим имуществом. Также выплат могут лишиться россияне, которые отказались устраиваться на работу или развивать подсобное хозяйство по условиям социального контракта.
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с чего всё началось

Бедность не порог: «ленивых» малоимущих предложили лишить господдержки

Бедные граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, могут прокормиться с их помощью и не нуждаются в государственных пособиях. К таким выводам пришли некоторые представители региональных властей в рамках реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих, выяснили «Известия».
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URA.Ruвчера в 21:07

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РБКвчера в 23:48

В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных

Известиявчера в 20:00
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