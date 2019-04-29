Авто
Недорого и в кредит: купить авто в Зауралье могут только 16% семейЗа облаками 02:08
Премиум-автомобили дороже 5 млн. рублей в регионе остаются уделом избранных — их могут взять менее 1% семей. Т.о. по «автомобилизации» области Зауралье занимает 66-ую строчку из 85-ти в общероссийском рейтинге.
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Политика
Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили
Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в отстаивании прав человека начать с грузин, например с Михаила Саакашвили, вернув тому украинский паспорт.
Обновлено в 08:06
Экономика
В России ограничили отправку денег в ряд стран мира
В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Общество
Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:02
Происшествия
На Урале при массовом ДТП погибла основатель благотворительного фонда
Одна из основательниц общественного фонда «Благое дело», 55-летняя Рита Севрюгина, погибла при ДТП.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Энергетика
«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год
Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
Обновлено в 00:50
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля
Обновлено вчера в 10:05
Хоккей
Бывший тренер сборной России Олег Знарок возглавил хоккейный «Спартак»
Олег Знарок стал новым главным тренером московского «Спартака», сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 08:59
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Хоккей
Россия проиграла Швеции в финале юниорского чемпионата мира
Обновлено вчера в 16:27
Хоккей
Малкин и Кучеров присоединились к сборной для подготовки к ЧМ
Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин и форвард "Тампы Бэй-Лайтинг" Никита Кучеров, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), пополнили состав сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.
Обновлено 27 апреля в 12:19
Происшествия
Певица МакSим впервые вышла на связь после аварии
Известная певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием.
Обновлено в 02:35
Энергетика
Россия и Белоруссия согласовали крайний срок поступления чистой нефти
Россия и Белоруссия договорились, что незагрязненная нефть из России по нефтепроводу "Дружба" должна поступить на Мозырский НПЗ не позднее чем 6 мая.
Обновлено в 08:54
Общество
В Москве запускают социальный тариф мобильной связи
Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Транспорт
Технологическое движение поездов по Крымскому мосту начнется в августе
Предполагается, что уже в августе 2019 года по мосту начнется технологическое движение поездов, а в декабре, как уже не раз было заявлено, через Керченский пролив пойдут первые пассажирские и грузовые поезда в обоих направлениях.
Обновлено в 08:42
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Передано в суд дело порносектантов, истязавших детей в Подмосковье
Дошло до суда дело об истязании и сексуальном насилии над тремя детьми, которых представители секты "Каула Дхарма" удерживали в подвале в Подмосковье.
Обновлено в 09:49
Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»
Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
Обновлено в 07:20
Общество
В школе Краснодара на уроке музыки спели «Владимирский централ»
Стремительно набирает просмотры появившееся в соцсетях видео, на котором в одной краснодарской школе ученики исполняют песню российского шансонье Михаила Круга "Владимирский централ".
Обновлено в 06:41
Здоровье
Обнародован график работы омских медучреждений на майские праздники
Стало известно, с какими переменами столкнутся омичи в 9 нерабочих дней мая.
Обновлено в 06:13
Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения
Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.
Обновлено в 09:03
Общество
Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России
Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых бедных городов России.
Обновлено в 06:12
Политика
В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал
Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11