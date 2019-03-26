Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в РоссиюГазета.Ru 12:01
Отказавшаяся ехать на "Евровидение" украинская певица Maruv (Анна Корсун) приехала в Россию на гастроли. Фотографии, сделанные в России, девушка опубликовала в инстаграме. Украинская певица выложила три фото, сделанные на территории России.
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