Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в РоссиюГазета.Ru 12:01
Отказавшаяся ехать на "Евровидение" украинская певица Maruv (Анна Корсун) приехала в Россию на гастроли. Фотографии, сделанные в России, девушка опубликовала в инстаграме. Украинская певица выложила три фото, сделанные на территории России.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:22, Ашберн
Музыка
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