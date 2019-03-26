Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в РоссиюГазета.Ru 12:01

Отказавшаяся ехать на "Евровидение" украинская певица Maruv (Анна Корсун) приехала в Россию на гастроли. Фотографии, сделанные в России, девушка опубликовала в инстаграме. Украинская певица выложила три фото, сделанные на территории России.

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Политика В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.

Армия и оружие Столтенберг назвал бомбардировки Югославии в 1999 году оправданными Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были оправданными и легитимными.

Авто Ford может полностью уйти из России В ближайшие дни решится судьба бренда Ford в России.

Экономика Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".

Политика Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.

Здоровье От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется По словам журналиста-расследователя Эрика Шлоссера, на сегодняшний день складывается такая ситуация, при которой вся власть над базовой потребностью человека оказалась в руках кучки магнатов.

Происшествия В Австрии сотруднику правоохранительных органов грозит три года тюрьмы за публикацию видеозаписи задержания лыжника Хауке В Австрии тюремный срок грозит неназванному сотруднику правоохранительных органов, который обвиняется в передаче третьим лицам видеозаписи задержания 26-летнего австрийского лыжника Макса Хауке в тот момент, когда спортсмен переливал себе собственную кровь (так называемый кровяной допинг).

Экономика Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Хоккей Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину» "Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".

Происшествия Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Происшествия Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.

Происшествия Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.

Теннис Изнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами Американец Джон Изнер пробился в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

Наука Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.

Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

Технологии Сбербанк разрешит клиентам менять ПИН-код карты через приложение Зампредседателя правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова сообщила, что пользователи сервиса «Сбербанк онлайн» получат возможность менять ПИН-код карты в мобильном приложении.

Кино Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви» В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.

Политика Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2» Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.

Общество PDVSA ввела спецплан для поддержания системы здравоохранения Венесуэлы в условиях блэкаута Венесуэльская государственная нефтедобывающая компания PDVSA сообщила, что активировала план по распределению топлива для поддержания работы национальной системы здравоохранения в условиях продолжающегося блэкаута.

Политика Британское правительство отвергло требование об отмене Brexit Заявление, которое подготовило британское министерство по Brexit, стало ответом на петицию, которую подписали свыше 5 миллионов человек.