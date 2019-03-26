Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в РоссиюГазета.Ru вчера в 12:01

Отказавшаяся ехать на "Евровидение" украинская певица Maruv (Анна Корсун) приехала в Россию на гастроли. Фотографии, сделанные в России, девушка опубликовала в инстаграме. Украинская певица выложила три фото, сделанные на территории России.
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Украинская певица Maruv, отказавшаяся от Eurovision, приехала в Россию

Национальная служба новостей01:47

Отказавшаяся выступать за Украину на «Евровидении» певица приехала в Россию

URA.Ruвчера в 23:18

Украинская певица Maruv приехала в Россию

ФАНвчера в 08:55

Отказавшаяся представлять Украину на Евровидении певица приехала в Россию

РИА Новостивчера в 20:58

Отказавшаяся от участия в Евровидении украинская певица Maruv приехала в Россию

RT на русскомвчера в 16:39

Недопущенную Киевом на «Евровидение» Maruv разнесли за фото из России

Газета.Ruвчера в 15:46

Певица Maruv приехала в Россию

Вести.Ruвчера в 22:44
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Политика

Путин поздравил с праздником сотрудников Росгвардии

Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.
Обновлено в 00:51
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел взрыв

Обновлено в 02:18
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Авто

Mitsubishi представила экстремальный вариант пикапа L200

Компания Mitsubishi представила экстремальный вариант пикапа L200 — концепт-кар Absolute.
Обновлено вчера в 06:10
Экономика

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Культура

Спектакль для рейтинга. Соцсети высмеяли «драку» в шоу Соловьёва

Перепалка на шоу политолога Сергея Михеева, соведущим которого выступает Владимир Соловьёв, возникла между двумя гостями - Араиком Степаняном и Грэгом Вайнером.
Обновлено в 02:45
Космос

Эта Пасха будет последней: ученые предрекают очередной конец света

Уфологи называют новые даты предстоящего конца света. По словам ученым, конец света должен произойти на Пасху.
Обновлено 25 марта в 02:42
Происшествия

Суть обвинения в отношении Абызова строится вокруг одной сделки

Сотрудники ФСБ задержали бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова в Москве 26 марта.
Обновлено в 01:50
Происшествия

«Известия»: Абызову грозят новые эпизоды

По информации „Известий“, задержанный экс-чиновник может быть связан с ещё несколькими эпизодами, которые сейчас расследуют правоохранительные органы, — пишет газета.
Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие

Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130

Россия заключила контракты на поставку около 100 самолётов Як-130, сообщил во время выставки на малайзийском острове Лангкави представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 01:59
Общество

Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день

Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Общество

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Здоровье

В Кузбассе готовятся к пробуждению клещей

Рост активности клещей происходит в апреле, пик прогнозируется на май - начало июня.
Обновлено вчера в 23:02
Финансы

Абсолют Банк продаст часть ипотечного портфеля Альфа-банку

За прошлый год Абсолют Банк продал ипотечных кредитов на сумму свыше 9 млрд руб. В частности, сделки совершались с Альфа-банком и банком "АК Барс", рассказала Ушкова, добавив, что сейчас портфелем банка интересуется еще 5 – 6 игроков.
Обновлено в 01:31
Происшествия

На салатовой ветке московского метро произошел сбой

Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:13
Общество

Правительство Башкирии вернуло себе скандально известный роддом

Обновлено в 00:24
Общество

У россиян появятся цифровые профили

С помощью цифровых профилей россияне смогут в онлайн-режиме через смартфон и компьютер управлять своими персональными данными, быстро получать госуслуги и даже кредиты.
Обновлено в 02:28
Политика

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие

В Индии началось серийное производство ракет «Брамос»

Перевооружение индийских ВВС на новые ракеты, по оценке собеседника агентства, займет несколько лет.
Обновлено в 02:31
Кино

Сергей Соловьев экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии

Вечером во вторник, 26 марта, в одну из московских больниц в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован 74-летний режиссер Сергей Соловьев.
Обновлено вчера в 16:56
Здоровье

О чем расскажет волгоградцам ранняя седина

Ранняя седина является признаком долголетия и того, что организм не тратит антиоксидант на окраску волос, а задействует его на поддержание здоровья хозяина: человеческий организм вырабатывает глутатион, а именно от него зависит продолжительность жизни человека.
Обновлено в 00:09
Политика

В КНР раскритиковали Далай-ламу из-за непроведения реформ в Тибете

Власти Поднебесной обрушились с критикой на Далай-ламу XIV по причине нежелания последнего проводить реформы в Тибете и желание сохранить там феодально-крепостную систему.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Оренбуржье на пожаре погибли четыре человека

Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие

Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

В Венесуэле сторонники Мадуро забросали камнями автомобиль Гуайдо

Машину лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо забросали камнями и другими предметами.
Обновлено в 00:21
Происшествия

На Выборгском шоссе произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие

Как сообщили в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург "ВКонтакте", сегодня, 26 марта, около 22:00 на Выборгском шоссе под Петербургом столкнулись 3 машины.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

Женщина родила двойняшек от разных мужчин после супружеской измены

У женщины из китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, родились двойняшки от разных отцов, сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 01:35
Политика

Протестующие в Ингушетии потребовали отставки главы республики

Местные жители выразили недоверие главе республики Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек

Более 33 тыс. потребителей остались без света из-за взрыва на электростанции в округе Броуард в американском штате Флорида.
Обновлено в 02:49
Происшествия

ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму

В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 01:20
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