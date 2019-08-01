Пока "Реал" уступал "Тоттенхэму" (0:1), валлиец спокойно играл в гольф, забивая мяч в 14-ю лунку во время финального свистка в футбольном матче. Об этом сообщает El Confidential.

«Недомогающий» Бэйл играл в гольф во время матча «Реала»

Футбол «Зенит» и Эрмитаж подпишут соглашение о сотрудничестве Соглашение между самыми узнаваемыми и значимыми символами Петербурга закрепят генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Армия и оружие В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.

Политика Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Финансы ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Политика Филарет попросил Минюст продлить регистрацию УПЦ КП Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет опубликовал в своем Facebook письмо к министру юстиции Украины Павлу Петренко, в котором попросил продлить существующую регистрацию церкви.

Политика Германия отказалась платить репарации Польше Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Экономика Сбербанк инвестировал $1 млрд в развитие небанковской экосистемы За последние три года Сбербанк вложил 3% своей чистой прибыли в развитие небанковской экосистемы, сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис журналистам.

Политика Адвокат заявил о попытках «прессовать» арестованных оппозиционеров Адвокат рассказал о том, что ему позвонил из спецприемника по южному административному округу Москвы незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Соловьев и сообщил, что «к ним в камеру [вместе с Владимиром Миловым] поселили двоих бывших заключенных, которые сразу начали «прессовать» «первоходов» [новичков], провоцируя на конфликты и высказывая в их адрес угрозы».

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Политика Оппозиция в Москве подала заявки на три митинга Сообщается, что зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали заявки на проведение митингов 10 и 11 числа.

Кино Netflix выпустил трейлер фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе Напомним, что «Ирландец» является девятым фильмом, который сняла Мартин Скорсезе с участием Роберта Де Ниро.

Политика Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17 Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество отказаться от голословных обвинений в адрес России по делу о крушении «Боинга» MH17.

Политика Сенат США утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда при ООН Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт, предложенную американским лидером Дональдом Трампом, на должность нового постоянного представителя страны при ООН.

Политика Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.

Происшествия Бывшему главе Audi предъявили обвинения по делу о «дизельном скандале» Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения бывшему главе Audi (входит в структуру Volkswagen) Руперту Штадлеру в связи с «дизельным скандалом».

Политика Болтон подтвердил официальный выход США из ДРСМД 2 августа Джон Болтон, выступая на студенческой конференции фонда "Молодая Америка", подтвердил выход Соединённых Штатов из ДРСМД уже 2 августа.

Политика Помпео: США по-прежнему стремятся к заключению сделки с Ираном Американский госсекретарь Майк Помпео на фоне введения Минфином США санкций против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа заявил, что Вашингтон по-прежнему стремится к заключению всеобъемлющей сделки с Тегераном.