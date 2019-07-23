Экономика
Уолл-стрит: Dow Jones обнулил прибыльREGNUM вчера в 13:16
Торги на Уолл-стрит проходят в «зеленой зоне», однако рост всех основных индексов пока нестабилен, 22 июля передает агентство Reuters.
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Экономика
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
Обновлено в 07:45
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено в 09:16
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
Вездеход с геологами рухнул в ущелье на Камчатке, погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:01
Технологии
Российские интернет-компании массово выступили против аудитора рекламы
Отмечается, что это первое массовое выступление игроков против одной компании.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки
Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
Обновлено в 02:53
Музыка
Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском
Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Политика
В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Южная Корея пригрозила России жесткими мерами
Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Авто
Обновлённый внедорожник Suzuki XL6 рассекречен до премьеры
Компания Suzuki готовит к дебюту новый "внедорожник" Suzuki XL6. Модель выйдет в продажу 21 августа.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Борис Джонсон избран новым премьер-министром Великобритании
За пост боролись Джонсон, бывший мэр Лондона и министр иностранных дел в правительстве Мэй, и нынешний глава Форин-офиса Джереми Хант.
Обновлено в 07:10
Футбол
Игрок сборной Уругвая не перейдет в московский «Спартак»
Гастон Перейро, который, по информации СМИ, должен был этим летом оказаться в стане московского "Спартака", не перейдет к красно-белым, передает Sport24.
Обновлено в 10:36
Политика
Зеленский назвал возможную кандидатуру на должность генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский назвал заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку одним из возможных претендентов на должность генерального прокурора страны вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко.
Обновлено в 10:14
Транспорт
В Ростове с 1 августа подорожает проезд в автобусах
Подорожание связано с ростом цен на бензин и увеличением НДС до 20%. До этого тарифы на проезд в автобусах повышали в октябре 2017 года.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
В Латвии задумались о привлечении армии к охране госграницы
Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс, в чьем подчинении находится пограничная охрана, обсудил с министром обороны страны Артисом Пабриксом возможное привлечении армейских подразделений к защите госграницы.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли убитой активистку Елену Григорьеву
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Умер бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн
В Пекине в возрасте 90 лет скончался бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн.
Обновлено в 10:44
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Врачи спасли руку избитой ингушской девочки
Благодаря проведенной терапии врачи сохранят левую руку девочке из Ингушетии, над которой издевалась тетя.
Обновлено в 08:42
Общество
Дума разрешит студентам преподавать в школах
Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, дающий студентам старших курсов право заниматься преподаванием в школах еще до получения диплома.
Обновлено в 09:27
Музыка
Ольга Бузова записала песню в стиле 90-х
Ольга Бузова выпустила новую песню в стилистике 90-х.
Обновлено в 06:10
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Кино
На экраны выйдут продолжения мультфильмов «Умка» и «Веселая карусель»
Обновлено вчера в 17:44
Технологии
Роскачество определило лучшие фотоаппараты
Специалисты Роскачества совместно с аналитиками Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний исследовали рынок российской фототехники, определив лучшие фотоаппараты, сообщает сайт российского ведомства.
Обновлено в 05:57
Политика
Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России
Обновлено в 05:29