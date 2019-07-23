Экономика
Уолл-стрит: Dow Jones обнулил прибыльREGNUM вчера в 13:16
Торги на Уолл-стрит проходят в «зеленой зоне», однако рост всех основных индексов пока нестабилен, 22 июля передает агентство Reuters.
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Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Шоу-бизнес
Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды
Обновлено в 01:59
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Транспорт
Парковочные места хотят сузить в России
Парковочные места, расположенные вдоль дороги, могут сузить до 2 м и сделать короче до 5,5 м.
Обновлено в 01:24
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Политика
Партия Порошенко теряет позиции
Партия бывшего главы Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" опустилась на четвертое место, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:17
Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране
Средняя зарплата 10% сотрудников с наиболее высокой зарплатой оказалась в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.
Обновлено в 05:01
Общество
«Ъ»: Москва закупит более 900 км гранитного бордюра
МОСКВА, 23 июля./ТАСС/, Столичные власти закупят свыше 940 км бордюра из гранита на сумму почти 3 млрд рублей.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене
Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
Обновлено в 04:19
Авто
Названы авто, на уход за которыми тратят больше времени
Обновлено вчера в 09:19
Экономика
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
Обновлено в 02:38
Политика
США создадут коалицию по патрулированию Ормузского пролива
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео рассказал о создании коалиции, которая будет патрулировать Ормузский пролив.
Обновлено вчера в 20:01
Музыка
На концерте в Москве Metallica исполнила «Группу крови» Виктора Цоя
Вечером 21 июля в Москве культовая американская группа Metallica на единственном концерте в «Лужниках» исполнила легендарную песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 03:58
Политика
В Литве белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы
Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС (БелАЭС) главной угрозой для Европы.
Обновлено в 05:06
Энергетика
Brent пытается восстановиться после того, как растеряла более 5% стоимости на прошлой неделе - AMarkets
В конце прошлой недели поддержку ценам оказали сообщения США об уничтожении иранского беспилотника в Мексиканском заливе, что вновь усилило напряжённость на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 04:50
Гаджеты
Origin PC собрала компьютер со всеми консолями внутри
Американская компания Origin PC собрала компьютер со всеми существующими консолями внутри: Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4. Новинка, способная одновременно запускать четыре игры, названа Big O.Консоли подают видеосигнал на общий вход HDMI, поэтому для вывода картинки на экран требуется только один кабель.
Обновлено в 04:47
Авто
У компании Haval всё-таки будут льготы от Правительства России
Ранее было известно, что компания Haval не успела до 1 июля подписать специнвестконтракт (СПИК) с Правительством РФ.
Обновлено в 02:57
Кино
Умер актер из бондианы Дэвид Хедисон
Американский актер Дэвид Хедисон, исполнивший в двух фильмах бондианы роль агента ЦРУ Феликса Лейтера, умер в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
16 человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой под Смоленском
Изначально сообщалось о двух пострадавших, однако, по данным издания «Рабочий путь», за медпомощью обратились не менее 16 человек, трое из них госпитализированы.
Обновлено в 05:04
Политика
Россиянам запретят иметь электронную почту без идентификации
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который накладывает запрет на использование электронной почтой в России без идентификации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:47
Происшествия
Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».
Обновлено в 01:57
Финансы
«Газпром» опять обогнал Сбербанк по капитализации
В результате капитализация банка упала до 5,16 трлн руб. Две компании соперничают за первое место на российском рынке не первую неделю: газовый холдинг обошел банк 3 июня, а в начале июля капитализация компании обновила 11-летний максимум и составила более 6 трлн руб. Однако 17 июля Сбербанк вновь обогнал "Газпром".
Обновлено в 04:46
Политика
В Совфеде предложили Украине заключить новый Большой договор о дружбе
Президенту Украины и новому составу Верховной рады нужно сделать все для восстановления нормальных отношений с Россией, одним из шагов должно стать заключение нового Большого договора о дружбе, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Обновлено в 04:34
Общество
В Татарстане ежедневно 600 жителей переходят на цифровое телевещание
Шестьсот жителей Татарстана ежедневно переходят на цифровое эфирное телевещание.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии с «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам
У подавляющего большинства россиян (88%) никогда не было татуировок, при этом более половины респондентов (58%) нейтрально относятся к их обладателям.
Обновлено в 03:46